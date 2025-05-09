В Казани на Арском кладбище Песошин почтил память воинов Великой Отечественной войны

Фото: предоставлено пресс-службой Молодой Гвардии

Сегодня на Арском кладбище Казани прошла церемония возложения цветов в память о воинах Великой Отечественной войны. В траурном мероприятии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, вице-премьер — руководитель аппарата Кабмина республики Шамиль Гафаров, ветераны Великой Отечественной войны и представители общественных патриотических и молодежных организаций.

Участники церемонии возложили цветы к воинским захоронениям, расположенным в восточной части Арского кладбища, где покоятся солдаты, скончавшиеся в казанских эвакуационных госпиталях, военнослужащие Казанского гарнизона и других воинских частей, находившихся в городе в годы войны.

Во главе колонны почетный караул пронес венки и цветы к монументу «Солдат-победитель». После возложения цветов память павших советских солдат почтили минутой молчания, был произведен троекратный залп в воздух, прозвучали государственные гимны России и Татарстана.

Также цветы были возложены к подножию монумента «Скорбящий солдат», а также к могилам Героя Советского Союза летчика Михаила Девятаева и Героя Советского Союза участника Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова.

Рената Валеева