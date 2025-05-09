В аэропорту Бугульмы сняли временные ограничения на вылет и прием самолетов

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Бугульмы в 13.30 мск сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Эти меры были введены ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов предприняли все необходимые шаги для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения были введены в 8.00 мск.