На Красной площади стартовал парад Победы
На Красной площади начался военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин наблюдает за торжественным мероприятием, расположившись рядом с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Перед началом парада Владимир Путин пообщался с ветераном, находящимся на трибуне. Судя по жестам, президент интересовался его самочувствием и предложил ветерану куртку.
Парад начался с торжественного выноса Почетным караулом флага Российской Федерации и Знамени Победы под звуки легендарной песни «Священная война».
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