На Красной площади стартовал парад Победы

Фото: Динар Фатыхов

На Красной площади начался военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин наблюдает за торжественным мероприятием, расположившись рядом с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Перед началом парада Владимир Путин пообщался с ветераном, находящимся на трибуне. Судя по жестам, президент интересовался его самочувствием и предложил ветерану куртку.

Парад начался с торжественного выноса Почетным караулом флага Российской Федерации и Знамени Победы под звуки легендарной песни «Священная война».

Рената Валеева