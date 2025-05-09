В Москве завершен парад Победы

Фото: Динар Фатыхов

В Москве завершился парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие 11,5 тысячи военнослужащих, в составе которых было 1,5 тысячи участников СВО.

В ходе мероприятия караул вынес на Красную площадь флаг России и Знамя Победы. Министр обороны Андрей Белоусов впервые объехал парадные расчеты, а президент Владимир Путин принял парад и поздравил россиян с великим праздником.

Парад открыли барабанщики и конный расчет, после чего по Красной площади прошли парадные расчеты военнослужащих из дружественных стран.

Легендарные танки Т-34 возглавили механизированную колонну. Впервые в параде Победы были представлены расчеты лучших беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).



Зрители увидели на Красной площади передовые образцы российской беспилотной техники: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51» и «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».



Воздушную часть парада открыли истребители Су-35 и МиГ-29, а завершили шесть штурмовиков Су-25, которые оставили в небе след в цветах российского триколора.