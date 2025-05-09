Под Смоленском обнаружили останки без вести пропавшего татарстанского солдата

Фото: Реальное время

В канун 80-летия Великой Победы в Сычевском районе Смоленской области поисковым отрядом «Росич» были обнаружены останки красноармейца Гарифа Ахметдиновича Ильматова, уроженца села Акзигитово Зеленодольского района Татарстана, числившегося пропавшим без вести с октября 1942 года. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале.

По данным, полученным из смертного медальона и архивных документов, Гариф Ахметдинович Ильматов 1903 года рождения был призван на фронт Балтасинским РВК в августе 1941 года.

— Считаю это настоящим чудом и благодарю участников поискового отряда «Росич» и лично Рената Хайрутдинова за неравнодушие и патриотизм! Более 80 лет земля хранила тайну места гибели советского солдата Гарифа Ильматова и в канун Великой Победы раскрыла потомкам историю Сына Отечества, героически павшего за Родину! — написал Афанасьев.

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Рената Валеева