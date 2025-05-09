Рустам Минниханов: «9 мая — это день триумфа нашего многонационального народа»

Фото: скрин с сайта ТНВ

9 мая — день триумфа нашего многонационального народа и главный символ сплоченности. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на параде Победы, который проходит на площади Тысячелетия в Казани:

— От всей души поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 9 Мая — самый главный праздник нашей страны. Это день триумфа нашего многонационального народа, символ нашего единства и сплоченности. За долгие четыре года война оставила неизгладимый след в судьбе каждой советской семьи. Только из нашей республики на фронт ушли 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. Татарстан стал тыловой опорой страны. Работая на пределе человеческих возможностей на заводах и полях, наши женщины, старики и дети обеспечивали фронт всем необходимым, приближая долгожданную победу. Героизм наших доблестных фронтовиков и тружеников тыла, их непоколебимая вера в правое дело определили исход Второй мировой войны.

Прямую трансляцию торжественного прохождения войск Казанского гарнизона ведет телеканал ТНВ.