Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики
Общая информация
Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики образовано в целях обеспечения осуществления Президентом Республики Татарстан полномочий по организации антикоррупционной деятельности.
Основными задачами Управления являются:
- обеспечение реализации Президентом Республики Татарстан полномочий в области антикоррупционной политики;
- осуществление функций специального государственного органа по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан, предусмотренного Законом Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»;
- профилактика коррупционных правонарушений в государственных органах Республики Татарстан, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами Республики Татарстан.
Руководитель — Бадрутдинов Марс Сарымович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, Кремль
- Телефон: (843) 264-16-16
Дата последнего обновления: 12.01.2021