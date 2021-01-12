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Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики

Гос. ведомства

Общая информация

Управление Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики образовано в целях обеспечения осуществления Президентом Республики Татарстан полномочий по организации антикоррупционной деятельности.

Основными задачами Управления являются:

  • обеспечение реализации Президентом Республики Татарстан полномочий в области антикоррупционной политики;
  • осуществление функций специального государственного органа по реализации антикоррупционной политики Республики Татарстан, предусмотренного Законом Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан»;
  • профилактика коррупционных правонарушений в государственных органах Республики Татарстан, организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными органами Республики Татарстан.

Руководитель — Бадрутдинов Марс Сарымович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420014, Кремль
  • Телефон: (843) 264-16-16

Дата последнего обновления: 12.01.2021


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