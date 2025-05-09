Минобороны: ВСУ совершили тысячи обстрелов, несмотря на объявленное перемирие

Фото: Татьяна Демина

Минобороны России сообщило о том, что украинские формирования, несмотря на объявленное ранее перемирие, предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.

Согласно сообщению ведомства, вдоль всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1 455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 23 обстрела с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Кроме того, зафиксировано 3 502 удара с использованием БПЛА. Общее количество нарушений режима прекращения огня составило 5 026.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Минобороны подчеркнули, что российские военные зеркально реагируют на нарушения со стороны Вооруженных сил Украины.