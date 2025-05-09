Путин: «Наши отцы, деды и прадеды завещали нам защищать Родину»

Фото: скриншот видео с трансляции Первого канала

Андрей Белоусов, назначенный на пост министра обороны, доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности войск к участию в военном параде на Красной площади, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства поздравил участников парада с юбилейной датой, подчеркнув важность этого события для страны.

— Поздравляю вас с 80-летием Великой Отечественной войны. Сегодня всех нас объединяет чувство радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм ценой миллионов жизней, завоевало свободу и мир для всего человечества. Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях, — сказал президент.

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Он также отметил, что «Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности».

По завершении парада запланирована церемония возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, в которой примут участие главы государств. Завершит программу официальный прием в Кремле от имени президента России для лидеров иностранных государств и почетных гостей.

Рената Валеева