У Инцинь: «Нация с 5000-летней историей наконец стала жить лучшей жизнью»

Генконсул КНР в Казани — о китайском экономическом чуде, ВВП в 15 трлн долларов США и второй по величине экономике мира

Фото: Максим Платонов

ВВП Китая в первом полугодии вырос на 12,7%, достигнув 53 трлн 216 млрд 700 млн юаней, сообщило Государственное статистическое управление КНР. При этом, несмотря на тяготы прошлого года, по итогам 2020-го экономика страны также выросла на 2,3%, сумев частично восстановиться после резкого спада на 6,8%, который произошел в первом квартале года в результате пандемии коронавируса. Темпы экономического роста минимальные по сравнению с предыдущими годами, однако Китай стал единственной из крупных мировых экономик, показавшей рост на фоне пандемии COVID-19. Как Китай создал современный промышленный комплекс и добился успеха — в авторской колонке для «Реального времени» пишет генеральный консул КНР в Казани У Инцинь.



Ключ к успеху Коммунистической партии Китая

Ровно 100 лет назад, в июле 1921 года, Мао Цзэдун и еще 12 человек провели I съезд Коммунистической партии Китая сначала в Шанхае, а потом на небольшой лодке на озере Наньху под городским округом Цзясин в провинции Чжэцзян Китая и объявили о рождении Коммунистической партии Китая. Это великое эпохальное событие, открывающее новые горизонты.



КПК превратилась из небольшой партии с 50 членами в партию с вековой историей и с более чем 95 миллионами членов. Проходя через различные трудности и препятствия, КПК одерживала одну победу за другой на пути революции и развития. Почему КПК всегда находится в непобедимом положении и пользуется поддержкой народа? В чем ключ к успеху Коммунистической партии Китая? Мы можем найти ответы на все эти вопросы глядя на траекторию развития КПК и ее достижения в области управления.

Дом-музей первого съезда КПК в Шанхае. Фото: wikipedia.org

Создание процветающего и могущественного государства — приоритетная задача Коммунистической партии Китая

Со времен начала Опиумных войн в 1840 году до образования нового Китая в 1949 году, Китай в период новой истории был нищим и ослабленным, был вынужден уступать земли, выплачивать контрибуции, открывать торговые порты для иностранной торговли и предоставлять иностранцам исключительные привилегии. После основания Коммунистической партии Китая коммунисты проявили «беззаветную самоотверженность ради великих идеалов и бесстрашную доблесть в построении нового мира» (стих Мао Цзэдуна), адаптировали классическую теорию марксизма-ленинизма к характерным национальным особенностям Китая, совершили Великий поход Китайской Красной армии протяженностью 25 000 ли (12,5 тыс. км), объединились и вели за собой китайский народ через 28 лет кровавой борьбы, победили японский империализм, свергли реакционное господство Гоминьдана, одержали победу в Новодемократической революции и образовали Китайскую Народную Республику.



Создание нового Китая положило окончательный конец истории полуколониального и полуфеодального общества старого Китая, окончательно завершило полный беспорядок и раздробленность старого Китая, полностью аннулировало неравноправные договоры, навязанные Китаю державами тех времен, и открыло новую эру китайской истории. В войне сопротивления американской агрессии и оказания помощи корейскому народу после образования нового Китая, Китайская народная добровольческая армия, рискуя собственными жизнями, не боясь идти на жертвы, разрушила миф о непобедимости в то время самой мощной в мире американской армии и эффективно поддержала независимость и безопасность страны. Первое время после образования нового Китая страна завершила социалистические преобразования, создала независимый и относительно целостный промышленный комплекс и систему народного хозяйства и добилась первых успехов в таких передовых областях оборонной науки и техники, как ядерные технологии, искусственные спутники, ракеты-носители и других.

На третьем пленуме ЦК КПК 11-го созыва в 1978 году было принято стратегическое решение исторического характера о переходе к реформе и открытости, что значительно высвободило и развернуло производительные силы общества и впоследствии создало китайское экономическое чудо. Китай догнал тенденцию развития того времени, завершил процесс индустриализации всего за несколько десятилетий, когда у развитых стран Запада на это ушло сотни лет.



Китай создал самый совершенный современный промышленный комплекс в мире. Со времени XVIII съезда КПК, китайский народ под руководством КПК во главе с генеральным секретарем Си Цзиньпином продолжил борьбу, реализовал цель всестороннего построения среднезажиточного общества и достиг великой победы в борьбе с бедностью. В 2020 году ВВП Китая превысил отметку в 100 трлн юаней (примерно $15 трлн), достигнув 70,38% от общего объема экономики США и 17,38% от общемировой экономики.

XVIII съезд КПК. Фото: wikipedia.org

Китай стал второй экономикой мира, крупнейшей торговой державой, крупнейшей индустриальной страной, крупнейшим государством с золотовалютными резервами и крупнейшим торговым партнером почти 130 стран и регионов. Под руководством КПК китайская нация, с 5000-летней историей и населением 1,4 млрд человек, наконец встала на ноги, стала жить лучшей жизнью и превращается в сильную и могучую нацию.

Благополучие китайского народа — изначальная цель и миссия КПК

КПК непрестанно заботится о благосостоянии народа и считает людей важнее всего. Руководители КПК всех поколений всегда принимали интересы народа близко к сердцу. На протяжении всей жизни Мао Цзэдун верил в «служение народу», а «борьба с мироедами и выделением земли» означала решение коренной проблемы распределения земли, которая определяет средства к существованию крестьян. Дэн Сяопин называл себя «сыном народа», ввел систему семейного подряда, поощрял развитие поселково-волостных предприятий, что значительно повысило производительность. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин заявил, что «страна — это народ, а народ — это страна», понимая страдания народа, он всегда заботится о людях.

Многочисленный народ старого Китая, особенно крестьяне, которых было больше всего, страдали от голода и холода и совершенно не имели политических прав. В 1949 году средняя продолжительность жизни населения составляла всего 35 лет, ВНП Китая был всего около $12,3 млрд, население — около 540 млн человек, ВВП на душу населения — всего $23, а национальный доход на душу населения — только $16.

С ростом производительности труда непрерывно повышается уровень жизни населения. Сегодня Китай использует 6,6% мировых запасов пресной воды и 9% пахотных земель в мире, чтобы прокормить почти 20% населения мира, и удовлетворяет спрос на высококачественную и диверсифицированную сельскохозяйственную продукцию. Люди не знают нужды в еде и одежде, широко используется бытовая техника, автомобили быстро появляются в семьях простых людей.



К 2020 году доход на душу населения в Китае в 100 раз превысил показатель 1980 года, а его ВВП на душу населения превысил $10 тысяч (ранее общая численность населения в мире с ВВП на душу населения более $10 тысяч составляла почти 1,5 млрд человек, а после того, как ВВП на душу населения Китая превысил $10 тысяч, это удвоило численность мирового населения с ВВП на душу населения более $10 тысяч). Таким образом был сформирован крупнейший в мире социальный слой со средним доходом, насчитывающий более 400 млн человек.

Китай создал самый совершенный современный промышленный комплекс в мире. Фото: qvarta.com

Китай создал крупнейшую систему социального обеспечения в мире, с базовым медицинским страхованием, охватывающим более 1,3 млрд человек, базовым пенсионным страхованием, охватывающим почти 1 млрд человек и средней продолжительностью жизни 77,3 года в 2019 году. 1,4 млрд китайцев не только решили проблему обеспечения питанием и одеждой, но и создали богатую духовную и культурную жизнь. В 2019 году 169 млн жителей Китая ездили за рубеж и потратили там более $270 млрд.

Раньше расстояние в 1700 км от Пекина до Шанхая на поезде можно было проехать примерно за 20 часов. Каждый раз в самый пик пассажироперевозок во время Праздника весны работники-мигранты возвращаются в родные края. Многие китайцы, находящиеся на чужбине, вспоминают это время с теми периодами, когда было «не достать билета», и как поезда были переполнены людьми. К 10-летию официального открытия движения высокоскоростной железной дороги Пекин—Шанхай в этом году максимальная скорость по маршруту составляет 350 км/ч, весь путь занимает всего 4 часа 18 минут. За последние 10 лет в общей сложности было безопасно перевезено 1,35 млрд пассажиров, что значительно сузило пространственно-временное расстояние между городами вдоль маршрута. В настоящее время протяженность высокоскоростных железных дорог Китая приближается к 40 тыс. км и занимает первое место в мире, что привело к значительной трансформации социально-экономического развития и жизни людей, проживающих вдоль маршрутов.

Китай давно уже не является «мировой фабрикой», которая полагается на дешевую рабочую силу, а представляет собой экономику с опорой на научно-технические инновации, которые приводят к экономическому росту. Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G, и по состоянию на конец мая этого года было установлено 819 тысяч базовых станций для 5G, что составляет более 70% от их общего числа по всему миру. С распространением интернета, коммуникаций и другой инфраструктуры, электронная коммерция проникла во все уголки бизнеса Китая, тем самым оптимизируя распределение ресурсов и повышая их экономическую эффективность. Широко используется искусственный интеллект. Китайская компания Jingdong Mall, занимающаяся интернет-торговлей и электронной коммерцией, создала автоматический склад с использованием более тысячи сортировочных роботов. С момента заказа товара до вывоза товара со склада проходит всего лишь несколько минут. Если оформить онлайн-заказ в первой половине дня, то после обеда он уже будет доставлен до двери.

Коммунистическая партия Китая сотворила чудо в истории сокращения масштабов бедности. После XVIII съезда КПК, в 2012 году, в Китае ежегодно в среднем из нищеты выводили более 10 миллионов человек, что эквивалентно размеру населения одной средней страны. Интенсивность и эффективность осуществления адресной помощи бедным и точность ликвидации бедности являются беспрецедентными в истории человечества. С начала политики реформ и открытости, в соответствии с действующим в Китае критерием, 770 млн сельских жителей были выведены из бедности. Китай стал страной с самым большим числом людей в мире, вышедшими из нищеты, и первой развивающейся страной, которая достигла цели сокращения бедности, сформулированной в повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Китай внес вклад в глобальное сокращение бедности, который составил более 70%. Китай добился великих исторических достижений в решении проблемы абсолютной бедности, которая мучила китайскую нацию на протяжении тысячелетий.

Защита мира во всем мире и содействие прогрессу человечества являются общими целями членов Коммунистической партии Китая

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин отметил: «Разумное регулирование отношений Китая с миром — это главный вопрос, который имеет значение для успеха или поражения дел партии». Развитие Китая заключается не в том, чтобы бросать вызов кому-то, одерживать победу над кем-то или угрожать кому-либо, а в том, чтобы китайский народ по-настоящему мог хорошо питаться, тепло одеваться, хорошо жить, чтобы использовать свое собственное развитие для развития мировой экономики, приносить благополучие всему человечеству, твердо придерживаться принципа «не только стимулировать развитие цивилизации своей страны, но и создавать условия для развития цивилизаций других стран».

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин. Фото: kremlin.ru

После основания нового Китая Коммунистическая партия Китая активно отстаивает и твердо осуществляет «Пять принципов мирного сосуществования», что сделало эти основные положения широко признанными международным сообществом, они стали важными критериями в урегулировании международных отношений. После начала политики реформ и открытости Коммунистическая партия Китая высоко подняла знамя мира, развития, сотрудничества и взаимовыгодности, твердо придерживается самостоятельной мирной внешней политики, настаивает на стратегии взаимовыгодной и взаимовыигрышной открытости, решительно защищает основные нормы международных отношений, отстаивает справедливость и беспристрастность международных отношений и активно содействует построению глобального партнерства.

Со времени XVIII съезда КПК Китай выдвинул ряд важных инициатив, направленных на содействие построению сообщества единой судьбы человечества и созданию нового типа международных отношений, совместное строительство «Одного пояса, одного пути» и другие. Строительство «Одного пояса, одного пути» приносит благосостояние народам стран и регионов. После мирового финансового кризиса 2008 года Китай стал стабилизатором и двигателем глобального экономического роста, внося более 30% вклада в мировой экономический рост в течение многих лет. В 2020 году мировая экономика переживает серьезный спад из-за последствий COVID-19, но темпы роста ВВП Китая в 2020 году составили 2,3%. Китай стал единственной крупной экономикой мира, добившейся экономического роста, что дало значительный эффект в мировой экономике и сыграло важную роль в стабилизации и восстановлении глобальной экономики.

В первое время после основания Коммунистической партии Китая она получила большую помощь от Советского Союза. В период Второй мировой войны армии и народ обеих стран сражались, проливая кровь, одержали великую победу над фашистами Германии и Японии и совместно защищали человеческую справедливость. После образования нового Китая Советский Союз стал первой страной, признавшей новый Китай, предоставил помощь в реализации 156 проектов и тем самым помог новому Китаю сформировать свою промышленную базу.



Сегодня китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху. Двусторонние отношения между двумя странами не достигли своего предела, приближены к простому народу и стали образцом отношений между великими державами. Китайский и российский народы твердо поддерживают пути развития, выбранные их собственными странами, и всегда оказывают решительную взаимопомощь друг другу по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга.

Как ответственные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Китай и Россия твердо поддерживают международную систему, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций, решительно оберегают международный порядок, основанный на международном праве, непреклонно отстаивают беспристрастность и справедливость международных отношений. Они стали основой для поддержания мира и стабильности во всем мире.

Владимир Ленин говорил, что выбор правильного пути является необходимым условием успеха революции. Путь, который выбрал Китай, был пройден поколениями китайцев, особенно членами Коммунистической партии Китая, которые отдали за это свои жизни. Лидеры Коммунистической партии Китая каждого поколения умеют принимать важные решения в ключевые исторические моменты, переосмысливать себя, навсегда сохраняют жизненную силу. КПК вела за собой государство к могуществу, народ к счастью, она придает импульс развитию мира во всем мире. В этом и заключаются секреты успеха, при которых Коммунистическая партия Китая всегда находится на стратегически выгодных позициях и имеет поддержку китайского народа.