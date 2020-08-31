Исследование «Реального времени»: частные школы Казани

Частные детсады, экспериментирующие с начальными классами, пока остаются убыточными

В Казани с каждым годом растет число частных школ, но лишь в половине можно пройти полный цикл обучения — большинство сосредоточены на услугах начальной школы. При этом все больше частных детсадов как местных, так и федеральных сетей экспериментируют с открытием младших, а то и средних классов, а уже имеющие их стараются довести обучение до старших. Впрочем, как выяснила газета «Реальное время», негосударственным дошкольным учреждениям пока тяжело тягаться с частными гимназиями — на рынке они по-прежнему убыточны. Зато самые дорогие учебные заведения по среднему образованию в прошлом году, наконец, вышли в прибыль.

Отдать ребенка в школу за полмиллиона в год



За 3 года количество частных школ в Казани выросло с 13 до 18, но учится в них по-прежнему не более 1% от всех учеников города (почти 140 тысяч). При этом полный цикл обучения предлагают далеко не все негосударственные учебные заведения — около половины, в остальных готовы учить с 1-го по 4-й или с 5-го по 8-й классы. Большинство все же сосредоточены на младшей школе а в одной — есть только подготовительная группа.

Начнем с топовых или элитных заведений. В настоящий момент в Казани существуют две «международные школы»: АНОО «Международная школа Казани» и «Первая аккредитованная Кембриджская международная школа в РТ» — АНО «Общеобразовательная организация «Бала Сити», тесно связанная с АНО «Школа новых технологий».

МШК предоставляет услуги обучения полного цикла (то есть, 1—4-й классы, 5—8-й классы, 9—1-й классы). Тогда как «Бала Сити» полностью запустить обучение в старших классах планирует к 2023 году, сейчас сюда можно отдать ребенка в 1—4-й и в 5—8-й классы. В обеих школах расценки на обучение с 2018 года выросли существенно. Два года назад в среднем обучение в МШК стоило 76,5 тыс. рублей (дешевле в 1—4-м классах — 74 тыс. рублей, дороже в 9—11-х классах — 78,5 тыс.), теперь же — на 6,5 тыс. рублей дороже, или 83 тыс. рублей. За обучение в начальных классах здесь возьмут уже 76,1 тыс. рублей, в 5—8-х классах — 85,5 тыс. рублей, в старших классах — 87,2 тыс. В 2018 году в «Бала Сити» были только начальные классы за 36,4 тыс. рублей, теперь же там обучение стоит 46 тыс. рублей (или 460 тыс. рублей в год), а в 5—8-м классах — 56 тыс. рублей.

В обе школы придется сделать первоначальный взнос. В «Международной школе» это 150—200 тыс. рублей (не считая еще 10 тыс. рублей за тестирование), в «Бала Сити» попросят к взносу в 130 тыс. рублей добавить еще 10 тыс. рублей на учебники и 40 тыс. рублей на Chromebook — ноутбук от Google.



Школа «Бала-Сити» возникла на базе сети международных полилингвальных детских садов «Бала Сити». Фото balacity.ru

Элитные школы впервые стали прибыльными

Международная мультилингвальная школа «Бала-Сити», расположенная в ЖК «Дубрава», возникла на базе сети международных полилингвальных детских садов «Бала Сити». Еще в 2017 году вступительный взнос в местный детский сад составлял около 50 тыс. рублей (а стоимость пребывания ребенка в месяц — от 25,4 тыс.). Садик тесно сотрудничал с бостонским департаментом образования, о котором говорилось на официальном сайте «Бала Сити». Особенностью сети «является языковая среда, которую создают педагоги — носители языка». Учредитель и директор сети — Альбина Насырова, супруга одного из членов команды Николая Никифорова, экс-министра связи РФ, в бытность его работы в Татарстане.



Помимо того, что «Бала-Сити» прошла международную аккредитацию Кембриджского Университета и имеет российскую аккредитацию, она также является «ассоциированной школой Юнеско». В «Бала-Сити» ученики изучают одновременно три иностранных языка: английский, испанский и китайский (по запросу можно прибавить французский и немецкий) и получают два документа об образовании: российский государственный аттестат и Кембриджский сертификат. В прошлом году «Бала-Сити» при выручке в 117 млн рублей показала чистую прибыль в 3,5 млн.

Остающаяся по-прежнему самой дорогой частной школой «Международная школа Казани», расположенная на Федосеевской и Мавлютова, принадлежит государственному «Связьинвестнефтехиму», поэтому полноценно частной ее можно назвать условно. Открылась она на улице Мавлютова в 2014 году. Для сравнения, ее выручка перевалила за 200 млн рублей в 2017—2018 годах, в прошлом году оборот достиг 280 млн рублей. Зато в плюс школа вышла лишь в 2019 году, показав чистую прибыль в 15 млн рублей — до этого с 2016 по 2018 годы школа фиксировала убытки (в 2017 году убыток составил почти 20 млн рублей).



«Международная школа Казани» принадлежит государственному «Связьинвестнефтехиму», поэтому полноценно частной ее можно назвать условно. Фото fieldingnair.com

На сайте школа представлена как «драйвер экономического роста РТ и ее столицы, флагман всей образовательной системы Татарстана». МШК также является авторизованной школой IB, реализующей программы начальной, средней и старшей школ в рамках единой образовательной системы Организации международного бакалавриата (по длительности это 12 классов). Руководит школой бывший директор гимназии №19 Приволжского района г. Казани и экс-депутат Казанской городской думы, ныне депутат Госсовета РТ Нияз Гафиятуллин. В разгар пандемии Гафиятуллин сообщал, что раньше в школе обучалось 25% детей иностранцев, «но сейчас, к сожалению, около 10% — то есть 30—40 детей» (из примерно 400): «Для нас испытанием стал уход футболиста Хави Грасии из клуба «Рубин» — вместе с ним уехали трое его детей плюс двое детей его физиотерапевта и дети других сопровождающих». По его словам, поток иностранцев, который руководство школы ощутило на себе при открытии, остановился — «и банковские кризисы, и любые экономические потрясения, которые волнуют предпринимателей, мы сразу ощущаем на себе».

По методике Монтессори — школы пока убыточны

На втором месте по стоимости обучения идут две школы, работающие по авторской методике обучения Монтессори. Это школа «Золотые бусины», прикрепленная к школе №146 и запущенная в 2017 году, и школа «Индивид.Ум», открытая в 2015 году. В обеих школах пока нет обучения в старших классах. В «Золотых бусинах» обучение с 1-го по 4-й, и с 5-го по 8-й классы обойдется в одинаковую сумму — 42 500 без вступительного взноса или 37 500 рублей со вступительным взносом. Сам вступительный взнос составляет 75 тыс. рублей, хотя еще в 2017 году не превышал 15 тыс. рублей. В 2018 году в «Золотых бусинах» обучали детей только в 1—4-х классах за 35 тыс. рублей.



У их конкурента, «Монтессори-школы «Индивид.Ум» стоимость обучения в 1—4-х классах и в 5—6-х классах составляет пока 35 тыс. рублей (не считая вступительного взноса в 35 тыс. рублей). Это тоже еще, можно сказать, новичок на рынке — ранее, до 2019 года, здесь был только детский сад. Хотя в 2016 году, очевидно в качестве эксперимента, здесь открывали обучение в начальных классах за 19 тыс. рублей при вступительном взносе в 15 тысяч.

Это тоже еще, можно сказать, новичок на рынке — ранее, до 2019 года, здесь был только детский сад. Фото vk.com

Ранее школа «Золотые бусины» принадлежала Ольге Бочкаревой и Ильдару Никифорову (последний был одним из учредителей татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и долгое время руководил хлебными комбинатами), сейчас школа полностью записана на Бочкареву. С 2016 по 2018 год в финансовом смысле школа росла впечатляющими темпами, ее оборот увеличился почти в четыре раза, составив почти 20 млн рублей, но в 2019 году он просел до 14,8 млн рублей. При этом третий год подряд школа убыточна, в минус «Золотые бусины» ушли в прошлом году на 1,1 млн рублей.



Школа «Индивид.Ум» принадлежит ее основательнице и гендиректору Евгении Ардашевой. Изначально детский сад, а затем школа, чувствовали себя все эти годы относительно стабильно, ее оборот выше 1 млн рублей уже 5 лет, хотя и не превышает 2 млн рублей (в 2019 году он составил 1,6 млн). Правда, прибыльной школа толком еще и не была — разве что в 2018 году она вышла в плюс на 434 тыс. рублей, в 2019 году школа показала убыток в 295 тыс. рублей.

Эксперименты в детсадах

«Индивид.Ум» — пример одного из главных трендов последнего времени в виде «дрейфа» ряда частных детских садов в сторону школьного обучения, охватывающего полный цикл дошкольного и школьного образования. Во-первых, известные частные дошкольные заведения вводят обучения в 1—4-м классах. А во-вторых, у детсадов/школ, предоставлявших еще года два назад лишь услуги начальных классов, появляются постепенно «слоты» с 5—8-ми классами обучения, и, вероятно, последующим намерением ввести и обучение в 9—11-х классах.



В рейтинге частных школ «Реального времени» появилось сразу шесть таких заведений. Причем в отдельных случаях это, очевидно, лишь осторожная попытка и эксперимент: известно, что даже богатые элитные школы еще недавно балансировали на грани рентабельности: данный бизнес вовсе не отличается высокой маржинальностью, а хорошие кадры на дороге не валяются. Некоторые частные детсады, пробующие себя в роли частных школ с начальными классами, нередко откатываются к прежним пакетам услуг. Напомним, в 2017 году сразу две школы, ранее предлагавшие начальное образование, сохранились только в статусе детского сада: это вышеупомянутый детский Монтессори центр развития «Индивид.ум», еще в 2016 году предлагавший обучение в начальных классах по цене в 19 тысяч рублей в год при вступительном взносе в 15 тысяч, и бывшая начальная школа «Егоза» — в 2016 году она обходилась в 17 тысяч в год.



В июле предпринимательницу отправили под домашний арест, но решение было оспорено в Верховном суде Татарстана, и сейчас Реснянская свободна. Фото Олега Тихонова

С тех пор та же «Егоза» продолжала существовать в виде частного детского сада, но в этом году, например, рискнула вновь набрать подготовительные группы 6-7 лет. При том что сама «Егоза» обанкротилась в результате конфликта с застройщиком «Суваром». «Егоза» в последний раз показала прибыль в 2018 году (при обороте 660 тыс. она составила всего в 148 тыс. рублей).



Только первый класс набирает пока АНО «Академия навыков» основателя и руководителя Руслана Галимова — за 28,9 тыс. рублей (подготовительный класс обойдется в 19,9 тыс.).

В Татарстан «прилетела» «Белая ворона»

«Школа юных творцов», которая принадлежит Эльмире Бариевой, Муршиде Замалиевой и Наталье Рыбак, до недавнего времени набирала учеников только в начальные классы. Обучение по методике заслуженного учителя России В.И. Жохова стоило 22—26 тыс. рублей в месяц. Теперь же начальные классы «юным творцам» обойдутся в 31,7 тыс. рублей (при вступительном взносе в 50 тыс. рублей), как и обучение в 5-6-х классах (дополнительно взнос — в 15 тыс. рублей).



Впрочем, «Юных творцов» пока нельзя назвать успешными финансово — «творцы» показали в 2019 году падение выручки с 2 млн до 667 тыс. рублей, чистая прибыль — чисто символическая, 23 тыс. рублей.



«Юных творцов» пока нельзя назвать успешными финансово. Фото schoolkzn.ru

С начальной же школы начала заход в Казань сеть частных школ «Белая Ворона», где учеба в 1-4 классах обойдется в 30 тыс. рублей со взносом в 40 тыс. рублей, здесь же планируют уже в этом году открыть дополнительные 5—8-й классы. Сама «Белая ворона» как частная школа была запущена Ириной Тороповой в Москве в 2016 году, сейчас в нее входит 13 филиалов, включая казанский. И эта сеть тоже начинала как международная сеть детских центров и частных садов «Бэби-клуб» основателей Юрия и Евгении Белонощенко. Оборот ООО «Бэби клуб» в 2019 году достиг рекордной отметки в 86,5 млн рублей, при чистой прибыли, выросшей за 2 года в восемь раз — до 31,3 млн. Из детского же сада (дошкольного университета «Мозаика-republic»), выросла семейная школа «Мозаика-Монтессори» Диляры Залялиевой, в которой, помимо начальных классов (обойдутся в 28 тыс. рублей) теперь есть и 5—6-е классы (за ту же сумму) — здесь занимаются 11 месяцев в год, за обучение попросят и дополнительный взнос в 25 тысяч рублей.

Отметим, что Залялиева является и одним из учредителей регионального отделения общественной организации — политической партии «Партия родителей будущего» в Татарстане. Другой учредитель этой партии — Римма Аксенова — учредитель сети «Непоседа», представленная четырьмя детскими садами. И «Непоседа» теперь развивает одноименную частную школу за 25 тыс. рублей в месяц, и даже с 5—6-ми классами за ту же сумму (не считая обязательного вступительного взноса в 30 тыс. рублей). Оборот «Непоседы» в прошлом году существенно сократился (с 7,1 до 4,9 млн рублей), прибыль пока здесь тоже чисто символическая — в последние годы скребет по донышку, в 2019 году она составила всего 20 тыс. рублей.

К православной и мусульманской частным школам добавилась протестантская

Рассмотрим и религиозные бюджетные варианты учебных заведений, которые уже который год не покидают рынка. К мусульманской и православной школам теперь добавилась и протестантская.



В частности, мусульманская ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Усмания», расположенная на улице Бигичева, предлагает обучение за 7 тысяч рублей в месяц (годом ранее было — 6 тыс.), вне зависимости от класса (обучаются тут с 1-го по 11-й классы), вступительного взноса нет.



—«Православная гимназия имени святого Гурия Казанского» теперь готова обучать и 5-8-е классы. Фото tatmitropolia.ru

Другая школа с религиозным уклоном — ЧОУ РО «Православная гимназия имени святого Гурия Казанского», расположенная на улице Туфана Миннуллина. До недавнего времени предоставляющая услуги только начальной школы, теперь она готова обучать и 5—8-й классы. Причем, если раньше за месяц обучения по православным канонам требовали всего 8 тыс. рублей, то теперь стоимость обучения выросла почти в три раза, составив 20 тыс. рублей.

К обеим школам добавилась школа при христианской церкви «Краеугольный камень», обучающая по протестантскому направлению за 7,5 тыс. рублей «пожертвований» в месяц.

«Прогресс» и «Лобачевка» стабильны

Наконец, стоит сказать о «старичках» рынка. ЧОУ «Академический лицей им. Н.И. Лобачевского» (не имеет отношения к лицею им. Лобачевскго при КФУ), учредителями его являются НОУ «Международная педагогическая академия» и ряд физлиц, открыт был при поддержке Казанского дома ученых, Казанского научного центра РАН и АН РТ. Это частное заведение вместе со своей же «дочкой» — «Образовательный центр «Лобачевский» (начальные классы) — предоставляет полный цикл обучения. В 1—4-м классах — за 27,6 тыс. рублей (на 5 тыс. рублей дороже, чем в 2018 году), в последующих — за 20—22 тыс. рублей. Редкий случай, здесь начальная школа обойдется заметно дороже и по вступительному взносу, который в ОЦ вырос с 25 тыс. до 40 тыс. рублей за год, а в самой академии даже снизился до 20 тыс. рублей. Основной финансовый поток школы идет как раз через ОЦ «Лобачевский»: выручка с 2016 года выросла в два раза, правда, лишь в 2018—2019 годах школа, наконец, вышла в плюс, показав чистую прибыль в размере 1,69 и 1,77 млн рублей соответственно.

Полный курс обучения, с начальных до старших классов, предоставляют и три другие частные школы, давно известные на рынке: «Школа стратегического развития «Прогресс», «Международная академия образования» и «Елена-Сервис». В школе «Прогресс» еще недавно не было полноценных средних классов, теперь и этот сегмент заполнен: за обучение, вне зависимости от 1—4-го, 5—8-го или 9—11-го классов, попросят в месяц 27 тыс. рублей и дополнительно вступительный взнос в 16 тыс. рублей (ранее ежемесячная плата составляла — 24 тыс. рублей).



В школе «Прогресс» еще недавно не было полноценных средних классов, теперь и этот сегмент заполнен. Фото yandex.ru

МАО уже давно предоставляет услуги полного цикла образования: 1—4-й классы обойдутся в 23 тыс. рублей в месяц, 5—8-й классы — в 25,5 тыс., 9—11-й классы — в 29 тыс. рублей, дополнительный ежегодный взнос здесь заметно выше и составляет 50 тыс. рублей.

Наконец, в школе «Елена-Сервис», старейшей казанской частной школе, основанной Натальей Ахатовой еще в 1993 году, — самые доступные цены. Стоимость обучения, вне зависимости от класса, составляет 12,5 тыс. в месяц (вступительный взнос — 10 тыс. рублей).

Школа «Прогресс» (обучение по системе Эльконина-Давыдова), основанная в 2013 году, принадлежит Ирине Надеждиной, соучредителю ООО «Инком», ООО «УК «ЖИК», ООО «ГК «ЖИК города Казани» (последняя контролируется депутатом Казгордумы Эмилем Хуснутдиновым). В отличие от «новичков», у «Прогресса» стабильная выручка с 2016 года, в прошлом году оборот впервые превысил 10 млн рублей, прибыльной школа является уже третий год подряд, в 2019 году она вышла в плюс на 3,2 млн рублей.

«Международная академия образования» основана семьей казанского бизнесмена Азата Хафизова и находится под крылом его же «Паравитты»: весной этого года, в разгар пандемии, Хафизов, к слову, приступил к распродаже офисных помещений своего комплекса, чтобы вложиться в развитие уже частного университета с уклоном в экологию (потребуется порядка 600 млн рублей): «Наша школа требует расширения. И у нас появилась задумка — чтобы в «Паравитте» располагалась не просто школа, а образовательный кластер. Чтобы в нем были детский сад, школа, университет». Надо сказать, при том что оборот самой МАО до сих пор внушителен (относительно других частных школ, конечно): с 2013 по 2019 год выручка школы выросла почти в три раза, составив 22,1 млн рублей. Но вот с маржой все не так просто, по сути ее нельзя назвать приносящей выгоду: убыточные годы (2014-й, 2016—2018-й) чередуются с прибыльными, но и тогда прибыль не превышала даже 1 млн рублей, в прошлом году она, например, составила всего 654 тыс. рублей.

Стоимость обучения в частных школах Казани, 2020 год