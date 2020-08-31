Исследование «Реального времени»: частные школы Казани
Частные детсады, экспериментирующие с начальными классами, пока остаются убыточными
В Казани с каждым годом растет число частных школ, но лишь в половине можно пройти полный цикл обучения — большинство сосредоточены на услугах начальной школы. При этом все больше частных детсадов как местных, так и федеральных сетей экспериментируют с открытием младших, а то и средних классов, а уже имеющие их стараются довести обучение до старших. Впрочем, как выяснила газета «Реальное время», негосударственным дошкольным учреждениям пока тяжело тягаться с частными гимназиями — на рынке они по-прежнему убыточны. Зато самые дорогие учебные заведения по среднему образованию в прошлом году, наконец, вышли в прибыль.
Отдать ребенка в школу за полмиллиона в год
За 3 года количество частных школ в Казани выросло с 13 до 18, но учится в них по-прежнему не более 1% от всех учеников города (почти 140 тысяч). При этом полный цикл обучения предлагают далеко не все негосударственные учебные заведения — около половины, в остальных готовы учить с 1-го по 4-й или с 5-го по 8-й классы. Большинство все же сосредоточены на младшей школе а в одной — есть только подготовительная группа.
Начнем с топовых или элитных заведений. В настоящий момент в Казани существуют две «международные школы»: АНОО «Международная школа Казани» и «Первая аккредитованная Кембриджская международная школа в РТ» — АНО «Общеобразовательная организация «Бала Сити», тесно связанная с АНО «Школа новых технологий».
МШК предоставляет услуги обучения полного цикла (то есть, 1—4-й классы, 5—8-й классы, 9—1-й классы). Тогда как «Бала Сити» полностью запустить обучение в старших классах планирует к 2023 году, сейчас сюда можно отдать ребенка в 1—4-й и в 5—8-й классы. В обеих школах расценки на обучение с 2018 года выросли существенно. Два года назад в среднем обучение в МШК стоило 76,5 тыс. рублей (дешевле в 1—4-м классах — 74 тыс. рублей, дороже в 9—11-х классах — 78,5 тыс.), теперь же — на 6,5 тыс. рублей дороже, или 83 тыс. рублей. За обучение в начальных классах здесь возьмут уже 76,1 тыс. рублей, в 5—8-х классах — 85,5 тыс. рублей, в старших классах — 87,2 тыс. В 2018 году в «Бала Сити» были только начальные классы за 36,4 тыс. рублей, теперь же там обучение стоит 46 тыс. рублей (или 460 тыс. рублей в год), а в 5—8-м классах — 56 тыс. рублей.
В обе школы придется сделать первоначальный взнос. В «Международной школе» это 150—200 тыс. рублей (не считая еще 10 тыс. рублей за тестирование), в «Бала Сити» попросят к взносу в 130 тыс. рублей добавить еще 10 тыс. рублей на учебники и 40 тыс. рублей на Chromebook — ноутбук от Google.
Элитные школы впервые стали прибыльными
Международная мультилингвальная школа «Бала-Сити», расположенная в ЖК «Дубрава», возникла на базе сети международных полилингвальных детских садов «Бала Сити». Еще в 2017 году вступительный взнос в местный детский сад составлял около 50 тыс. рублей (а стоимость пребывания ребенка в месяц — от 25,4 тыс.). Садик тесно сотрудничал с бостонским департаментом образования, о котором говорилось на официальном сайте «Бала Сити». Особенностью сети «является языковая среда, которую создают педагоги — носители языка». Учредитель и директор сети — Альбина Насырова, супруга одного из членов команды Николая Никифорова, экс-министра связи РФ, в бытность его работы в Татарстане.
Помимо того, что «Бала-Сити» прошла международную аккредитацию Кембриджского Университета и имеет российскую аккредитацию, она также является «ассоциированной школой Юнеско». В «Бала-Сити» ученики изучают одновременно три иностранных языка: английский, испанский и китайский (по запросу можно прибавить французский и немецкий) и получают два документа об образовании: российский государственный аттестат и Кембриджский сертификат. В прошлом году «Бала-Сити» при выручке в 117 млн рублей показала чистую прибыль в 3,5 млн.
Остающаяся по-прежнему самой дорогой частной школой «Международная школа Казани», расположенная на Федосеевской и Мавлютова, принадлежит государственному «Связьинвестнефтехиму», поэтому полноценно частной ее можно назвать условно. Открылась она на улице Мавлютова в 2014 году. Для сравнения, ее выручка перевалила за 200 млн рублей в 2017—2018 годах, в прошлом году оборот достиг 280 млн рублей. Зато в плюс школа вышла лишь в 2019 году, показав чистую прибыль в 15 млн рублей — до этого с 2016 по 2018 годы школа фиксировала убытки (в 2017 году убыток составил почти 20 млн рублей).
На сайте школа представлена как «драйвер экономического роста РТ и ее столицы, флагман всей образовательной системы Татарстана». МШК также является авторизованной школой IB, реализующей программы начальной, средней и старшей школ в рамках единой образовательной системы Организации международного бакалавриата (по длительности это 12 классов). Руководит школой бывший директор гимназии №19 Приволжского района г. Казани и экс-депутат Казанской городской думы, ныне депутат Госсовета РТ Нияз Гафиятуллин. В разгар пандемии Гафиятуллин сообщал, что раньше в школе обучалось 25% детей иностранцев, «но сейчас, к сожалению, около 10% — то есть 30—40 детей» (из примерно 400): «Для нас испытанием стал уход футболиста Хави Грасии из клуба «Рубин» — вместе с ним уехали трое его детей плюс двое детей его физиотерапевта и дети других сопровождающих». По его словам, поток иностранцев, который руководство школы ощутило на себе при открытии, остановился — «и банковские кризисы, и любые экономические потрясения, которые волнуют предпринимателей, мы сразу ощущаем на себе».
По методике Монтессори — школы пока убыточны
На втором месте по стоимости обучения идут две школы, работающие по авторской методике обучения Монтессори. Это школа «Золотые бусины», прикрепленная к школе №146 и запущенная в 2017 году, и школа «Индивид.Ум», открытая в 2015 году. В обеих школах пока нет обучения в старших классах. В «Золотых бусинах» обучение с 1-го по 4-й, и с 5-го по 8-й классы обойдется в одинаковую сумму — 42 500 без вступительного взноса или 37 500 рублей со вступительным взносом. Сам вступительный взнос составляет 75 тыс. рублей, хотя еще в 2017 году не превышал 15 тыс. рублей. В 2018 году в «Золотых бусинах» обучали детей только в 1—4-х классах за 35 тыс. рублей.
У их конкурента, «Монтессори-школы «Индивид.Ум» стоимость обучения в 1—4-х классах и в 5—6-х классах составляет пока 35 тыс. рублей (не считая вступительного взноса в 35 тыс. рублей). Это тоже еще, можно сказать, новичок на рынке — ранее, до 2019 года, здесь был только детский сад. Хотя в 2016 году, очевидно в качестве эксперимента, здесь открывали обучение в начальных классах за 19 тыс. рублей при вступительном взносе в 15 тысяч.
Ранее школа «Золотые бусины» принадлежала Ольге Бочкаревой и Ильдару Никифорову (последний был одним из учредителей татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и долгое время руководил хлебными комбинатами), сейчас школа полностью записана на Бочкареву. С 2016 по 2018 год в финансовом смысле школа росла впечатляющими темпами, ее оборот увеличился почти в четыре раза, составив почти 20 млн рублей, но в 2019 году он просел до 14,8 млн рублей. При этом третий год подряд школа убыточна, в минус «Золотые бусины» ушли в прошлом году на 1,1 млн рублей.
Школа «Индивид.Ум» принадлежит ее основательнице и гендиректору Евгении Ардашевой. Изначально детский сад, а затем школа, чувствовали себя все эти годы относительно стабильно, ее оборот выше 1 млн рублей уже 5 лет, хотя и не превышает 2 млн рублей (в 2019 году он составил 1,6 млн). Правда, прибыльной школа толком еще и не была — разве что в 2018 году она вышла в плюс на 434 тыс. рублей, в 2019 году школа показала убыток в 295 тыс. рублей.
Эксперименты в детсадах
«Индивид.Ум» — пример одного из главных трендов последнего времени в виде «дрейфа» ряда частных детских садов в сторону школьного обучения, охватывающего полный цикл дошкольного и школьного образования. Во-первых, известные частные дошкольные заведения вводят обучения в 1—4-м классах. А во-вторых, у детсадов/школ, предоставлявших еще года два назад лишь услуги начальных классов, появляются постепенно «слоты» с 5—8-ми классами обучения, и, вероятно, последующим намерением ввести и обучение в 9—11-х классах.
В рейтинге частных школ «Реального времени» появилось сразу шесть таких заведений. Причем в отдельных случаях это, очевидно, лишь осторожная попытка и эксперимент: известно, что даже богатые элитные школы еще недавно балансировали на грани рентабельности: данный бизнес вовсе не отличается высокой маржинальностью, а хорошие кадры на дороге не валяются. Некоторые частные детсады, пробующие себя в роли частных школ с начальными классами, нередко откатываются к прежним пакетам услуг. Напомним, в 2017 году сразу две школы, ранее предлагавшие начальное образование, сохранились только в статусе детского сада: это вышеупомянутый детский Монтессори центр развития «Индивид.ум», еще в 2016 году предлагавший обучение в начальных классах по цене в 19 тысяч рублей в год при вступительном взносе в 15 тысяч, и бывшая начальная школа «Егоза» — в 2016 году она обходилась в 17 тысяч в год.
С тех пор та же «Егоза» продолжала существовать в виде частного детского сада, но в этом году, например, рискнула вновь набрать подготовительные группы 6-7 лет. При том что сама «Егоза» обанкротилась в результате конфликта с застройщиком «Суваром». «Егоза» в последний раз показала прибыль в 2018 году (при обороте 660 тыс. она составила всего в 148 тыс. рублей).
Только первый класс набирает пока АНО «Академия навыков» основателя и руководителя Руслана Галимова — за 28,9 тыс. рублей (подготовительный класс обойдется в 19,9 тыс.).
В Татарстан «прилетела» «Белая ворона»
«Школа юных творцов», которая принадлежит Эльмире Бариевой, Муршиде Замалиевой и Наталье Рыбак, до недавнего времени набирала учеников только в начальные классы. Обучение по методике заслуженного учителя России В.И. Жохова стоило 22—26 тыс. рублей в месяц. Теперь же начальные классы «юным творцам» обойдутся в 31,7 тыс. рублей (при вступительном взносе в 50 тыс. рублей), как и обучение в 5-6-х классах (дополнительно взнос — в 15 тыс. рублей).
Впрочем, «Юных творцов» пока нельзя назвать успешными финансово — «творцы» показали в 2019 году падение выручки с 2 млн до 667 тыс. рублей, чистая прибыль — чисто символическая, 23 тыс. рублей.
С начальной же школы начала заход в Казань сеть частных школ «Белая Ворона», где учеба в 1-4 классах обойдется в 30 тыс. рублей со взносом в 40 тыс. рублей, здесь же планируют уже в этом году открыть дополнительные 5—8-й классы. Сама «Белая ворона» как частная школа была запущена Ириной Тороповой в Москве в 2016 году, сейчас в нее входит 13 филиалов, включая казанский. И эта сеть тоже начинала как международная сеть детских центров и частных садов «Бэби-клуб» основателей Юрия и Евгении Белонощенко. Оборот ООО «Бэби клуб» в 2019 году достиг рекордной отметки в 86,5 млн рублей, при чистой прибыли, выросшей за 2 года в восемь раз — до 31,3 млн. Из детского же сада (дошкольного университета «Мозаика-republic»), выросла семейная школа «Мозаика-Монтессори» Диляры Залялиевой, в которой, помимо начальных классов (обойдутся в 28 тыс. рублей) теперь есть и 5—6-е классы (за ту же сумму) — здесь занимаются 11 месяцев в год, за обучение попросят и дополнительный взнос в 25 тысяч рублей.
Отметим, что Залялиева является и одним из учредителей регионального отделения общественной организации — политической партии «Партия родителей будущего» в Татарстане. Другой учредитель этой партии — Римма Аксенова — учредитель сети «Непоседа», представленная четырьмя детскими садами. И «Непоседа» теперь развивает одноименную частную школу за 25 тыс. рублей в месяц, и даже с 5—6-ми классами за ту же сумму (не считая обязательного вступительного взноса в 30 тыс. рублей). Оборот «Непоседы» в прошлом году существенно сократился (с 7,1 до 4,9 млн рублей), прибыль пока здесь тоже чисто символическая — в последние годы скребет по донышку, в 2019 году она составила всего 20 тыс. рублей.
К православной и мусульманской частным школам добавилась протестантская
Рассмотрим и религиозные бюджетные варианты учебных заведений, которые уже который год не покидают рынка. К мусульманской и православной школам теперь добавилась и протестантская.
В частности, мусульманская ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Усмания», расположенная на улице Бигичева, предлагает обучение за 7 тысяч рублей в месяц (годом ранее было — 6 тыс.), вне зависимости от класса (обучаются тут с 1-го по 11-й классы), вступительного взноса нет.
Другая школа с религиозным уклоном — ЧОУ РО «Православная гимназия имени святого Гурия Казанского», расположенная на улице Туфана Миннуллина. До недавнего времени предоставляющая услуги только начальной школы, теперь она готова обучать и 5—8-й классы. Причем, если раньше за месяц обучения по православным канонам требовали всего 8 тыс. рублей, то теперь стоимость обучения выросла почти в три раза, составив 20 тыс. рублей.
К обеим школам добавилась школа при христианской церкви «Краеугольный камень», обучающая по протестантскому направлению за 7,5 тыс. рублей «пожертвований» в месяц.
«Прогресс» и «Лобачевка» стабильны
Наконец, стоит сказать о «старичках» рынка. ЧОУ «Академический лицей им. Н.И. Лобачевского» (не имеет отношения к лицею им. Лобачевскго при КФУ), учредителями его являются НОУ «Международная педагогическая академия» и ряд физлиц, открыт был при поддержке Казанского дома ученых, Казанского научного центра РАН и АН РТ. Это частное заведение вместе со своей же «дочкой» — «Образовательный центр «Лобачевский» (начальные классы) — предоставляет полный цикл обучения. В 1—4-м классах — за 27,6 тыс. рублей (на 5 тыс. рублей дороже, чем в 2018 году), в последующих — за 20—22 тыс. рублей. Редкий случай, здесь начальная школа обойдется заметно дороже и по вступительному взносу, который в ОЦ вырос с 25 тыс. до 40 тыс. рублей за год, а в самой академии даже снизился до 20 тыс. рублей. Основной финансовый поток школы идет как раз через ОЦ «Лобачевский»: выручка с 2016 года выросла в два раза, правда, лишь в 2018—2019 годах школа, наконец, вышла в плюс, показав чистую прибыль в размере 1,69 и 1,77 млн рублей соответственно.
Полный курс обучения, с начальных до старших классов, предоставляют и три другие частные школы, давно известные на рынке: «Школа стратегического развития «Прогресс», «Международная академия образования» и «Елена-Сервис». В школе «Прогресс» еще недавно не было полноценных средних классов, теперь и этот сегмент заполнен: за обучение, вне зависимости от 1—4-го, 5—8-го или 9—11-го классов, попросят в месяц 27 тыс. рублей и дополнительно вступительный взнос в 16 тыс. рублей (ранее ежемесячная плата составляла — 24 тыс. рублей).
МАО уже давно предоставляет услуги полного цикла образования: 1—4-й классы обойдутся в 23 тыс. рублей в месяц, 5—8-й классы — в 25,5 тыс., 9—11-й классы — в 29 тыс. рублей, дополнительный ежегодный взнос здесь заметно выше и составляет 50 тыс. рублей.
Наконец, в школе «Елена-Сервис», старейшей казанской частной школе, основанной Натальей Ахатовой еще в 1993 году, — самые доступные цены. Стоимость обучения, вне зависимости от класса, составляет 12,5 тыс. в месяц (вступительный взнос — 10 тыс. рублей).
Школа «Прогресс» (обучение по системе Эльконина-Давыдова), основанная в 2013 году, принадлежит Ирине Надеждиной, соучредителю ООО «Инком», ООО «УК «ЖИК», ООО «ГК «ЖИК города Казани» (последняя контролируется депутатом Казгордумы Эмилем Хуснутдиновым). В отличие от «новичков», у «Прогресса» стабильная выручка с 2016 года, в прошлом году оборот впервые превысил 10 млн рублей, прибыльной школа является уже третий год подряд, в 2019 году она вышла в плюс на 3,2 млн рублей.
«Международная академия образования» основана семьей казанского бизнесмена Азата Хафизова и находится под крылом его же «Паравитты»: весной этого года, в разгар пандемии, Хафизов, к слову, приступил к распродаже офисных помещений своего комплекса, чтобы вложиться в развитие уже частного университета с уклоном в экологию (потребуется порядка 600 млн рублей): «Наша школа требует расширения. И у нас появилась задумка — чтобы в «Паравитте» располагалась не просто школа, а образовательный кластер. Чтобы в нем были детский сад, школа, университет». Надо сказать, при том что оборот самой МАО до сих пор внушителен (относительно других частных школ, конечно): с 2013 по 2019 год выручка школы выросла почти в три раза, составив 22,1 млн рублей. Но вот с маржой все не так просто, по сути ее нельзя назвать приносящей выгоду: убыточные годы (2014-й, 2016—2018-й) чередуются с прибыльными, но и тогда прибыль не превышала даже 1 млн рублей, в прошлом году она, например, составила всего 654 тыс. рублей.
|Название
|Адрес
|Телефон
|ИНН
|Стоимость одного месяца посещения школы в 2020 году, рублей
|Сумма вступительного взноса в 2020 году, рублей
|Примечание
|1-4 класс
|5-8 класс
|9-11 класс
|Общеобразовательное Частное учреждение «Школа стратегического развития «Прогресс»
|Лобачевского, 4
|292‒95‒03;
8 (903) 305-14-41
253-14-41
|1655258740
|27 000
|27 000
|27 000
|16 000 ежегодно
|оплата за 9 месяцев
|Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Елена-Сервис»
|Королева, 3
|590–87–67;
8 927 249 41 92;
8 927 249 51 93
|1658024115
|мест нет 12 500
|12 500
|12 500
|10 000
|Частное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Усмания" г.Казани
|Бигичева, 38
|511–93–64;
253–37–61
|1661007222
|7 000
|7 000
|7 000
|нет
|Частное общеобразовательное учреждение "Академический лицей им. Н.И.Лобачевского"
|Миславского, 8а
|292–00–01;
8 965 604 51 18
|1655074245
|нет, рекомендуют Образовательный центр Лобачевский на ул.Шаляпина,30
|20 000 - 22 000
|20 000 - 22 000
|Евгений Храмов: Независимо от класса. Входит поддержка сайта, жилет, автобус, учебники 20 000
|"Манки Сапиенс"
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Образовательный центр «Лобачевский»
|Шаляпина,30
|580-38-67;
8 905 316 71 54 Роза Тимуровна
580-31-08 бухгалтерия
8 904 765 48 68;
259-70-54
|27 600
|нет
|нет
|40 000
|ПЕРВАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ КЕМБРИДЖСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН Автономная некоммерческая организация «Общеобразовательная организация «Бала Сити»
|Кампус «Дубрава» - 1-4 классы (Терегулова, 18, Экопарк «Дубрава»);
Кампус «Булак» - 1-7 классы (ул. Лево-Булачная, 14А)
|225-70-76;
255-50-50;
8 987 225 70 75
|46 000
|56 000
|пока этих классов нет
|130 000 взнос+
10 000 учебники+
40 000 хромбук
|либо 460 000 руб в год связаны с Автономная некоммерческая организация общеобразовательная организация "Школа новых технологий"
|Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Христианская школа»
|ул. Карла Маркса, д. 15
|299-50-02
|Пожертвование около 7 500
|Пожертвование около 7 500
|Пожертвование около 7 500
|нет
|Протестанское направление
|Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа "Международная Академия Образования"
|Ямашева пр., 36
|519-73-73;
8 960 048 06 68
|1657115610
|23 000
|25 500
|29 000
|50 000
|с 9 до 18 ч.: полдня учатся, полдня делают домашнюю работу. Сб-Вс-выходные
|Частная школа «Непоседа»
|ул.Рыбная (Большие Клыки), д.84;
ул. Даурская, д.48в
|8(917)-288-84-44
|25 000
|по 6 класс
25 000
|нет
|30 000
|ло 19 часов, продленка
|АНО ДО "АКАДЕМИЯ НАВЫКОВ" Alpha school частная начальная школа
|Тулпар, 7
|240‒11‒33
|только 1 класс
28 900
|нет
|нет
|30 000
|поготовительный класс
19 900 (6 лет)
|АНО Семейный Центр "Юные Творцы" ( "Школа юных творцов")
|Ершова, 7 б(а)
|225-78-55;
8‒917‒241‒39‒71
|1660248828
|31 700
|до 6 класса:
31700
|нет
|50 000 разово для 1-4 классов;
5-6 классы: 15000 ежегодно
|с 8 до 18 ч.;
есть айкило
|АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА КАЗАНИ"
|Мавлютова, 5;
Федосеевская, 52;
Мавлютова, 3
|204-12-82
|1659167564
|76 111
|85 556
|87 222
|тестирование 10 000;
150 000 - 200 000 взнос
|по длительности: 12 классов
|ЧОУ РО "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ СВТ. ГУРИЯ КАЗАНСКОГО"
|Туфана Миннуллина, 19а
|
Директор:
8917-253-78-43
Татьяна Сергеевна
222-05-60;
236–70–84;
236–70–89;
8 (950) 3136769
|1655259905
|20 000
|20 000
|нет
|нет
|летургии обязательны. Мест нет, запись в мае.
|Монтессори-школа "Индивид.ум" (ООО "ИНДИВИД.УМ")
|ул. Комсомольская, дом 1
Elementary montessory school / AMI / (начальная школа 6-12) и новый класс 3-6
|8 (917) 932-64-37;
8 (917) 878-03-46;
8 927 244 58 89
|1655269068
|35 000
|до 6 класса:
35 000
|нет
|35 000 можно в рассрочку
|с 8 до 18 ч.;
есть айкило, шахматы, театральная группа, скалолаз.группа
|Золотые бусины Монтессори сад-школа (ООО "ЗОЛОТЫЕ БУСИНЫ")
|Алексея Козина, 7а;
Батырлык, 2д
|
8 967 366 88 88;
212‒17‒87
|42 500 без вступительного взноса;
37 500 со вступит.взносом
|42 500 без вступительного взноса;
37 500 со вступит.взносом
|нет
|75 000
|2 класса:
6-9 лет;
9-12 лет
|ЧОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ "ЕГОЗА" (ранее была начальная Школа "Егоза")
|Березовая, 28
|260‒97‒40
514‒10‒27
|1660061379
1657077629
|только подготовительные группы 6-7 лет
|нет
|нет
|Школа «Белая Ворона Казань»
|ул. Некрасова, д. 23
|8 937 580 50 86
|30 000
|в этом году планируется запуск
|пока нет
|40 000, либо 10 000 ежегодно
|пока начальная школа, все места заняты
|Семейная школа Мозаика - Монтессори
|ул. Салиха Батыева, 3
ЖК Изумрудный город
|8 917 391 32 71
|28 000
|до 6 класса
28 000
|нет
|25 000
|занятия - 11 месяцев
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