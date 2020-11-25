На содержание казанских автодорог общего пользования в 2021 году потратят 810,6 млн рублей

В Казани на содержание автодорог общего пользования, элементов обустройства, зеленых насаждений, зеленых зон и систем полива в 2021 году потратят 810,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

В частности, на благоустройство дорог в Вахитовском и Приволжском районах Казани потратят 513,8 млн рублей. Подать заявку на участие в тендере можно до 11 декабря.

Содержание и обустройство автодорог в Московском и Кировском районах Казани обойдется местному бюджету в 296,8 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 3 декабря.

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

Победители тендера обязуются осуществлять услуги по эксплуатации автомагистралей, по планировке ландшафта и др.

Напомним, что Казань заняла второе место в России по качеству городских дорог. Первое место — у Тюмени, третье — у Москвы.







Татьяна Демина