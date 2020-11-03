Натфуллин Дамир Данилович

Общая информация

Родился 20 октября 1982 года в г. Казани.

Образование

2004 г. — окончил Казанский государственный педагогический университет.

Трудовая деятельность

2001-2004 гг. — ночной приемщик хлеба ОАО «Казанский хлебозавод №3».

2004-2005 гг. — учитель английского языка Константиновской СОШ Высокогорского района РТ.

Октябрь-декабрь 2005 г. — ведущий специалист Управления по связям с общественными организациями и средствами массовой информации администрации г. Казани.

Апрель-май 2006 г. — специалист 1 категории отдела музейных программ, мониторинга музейного фонда РТ и культурного туризма Министерства культуры РТ.

2006-2007 гг. — специалист 1 разряда отдела музейных программ, мониторинга музейного фонда РТ и культурного туризма Министерства культуры РТ.

2006-2018 гг. — начальник отдела развития музейного дела Министерства культуры РТ.

2007-2011 гг. — ведущий консультант отдела музейных программ, мониторинга музейного фонда Республики Татарстан и культурного туризма Министерства культуры РТ.

Август-октябрь 2011 г. — ведущий советник отдела музейных программ, мониторинга музейного фонда РТ и культурного туризма Министерства культуры РТ.

2011-2013 гг. — начальник отдела музейных программ, мониторинга музейного фонда РТ и культурного туризма Министерства культуры РТ.

2013-2018 гг. — начальник отдел развития музейного дела Министерства культуры РТ.

С 2018 г. — заместитель министра культуры РТ.

Награды и звания

Награжден почетной грамотой Министерства культуры РТ (2012 г.), благодарностью Кабинета Министров РТ (2013 г.), благодарностью президента РТ (2019 г.).

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