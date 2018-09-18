Бывший топ-менеджер Сбербанка станет зампредседателя правления в «Ак Барс» Банке

Заместителем председателя правления «Ак Барс» Банка назначат Мераба Гогичату. Соответствующее решение было принято на очередном заседании совета директоров банка накануне, 17 сентября.



Совет директоров одобрил кандидатуру Гогичаты и принял решение направить ходатайство о согласовании кандидатуры в Банк России. При этом Мераб Гогичата будет назначен на должность на третий день после получения одобрения из ЦБ РФ, следует из сообщения компании на официальном портале раскрытия корпоративной информации. Гогичата не имеет акций и доли в уставном капитале банка.

Отметим, что с 2016 года Гогичата на должности директора операционно-технологической дирекции курировал инновационную лабораторию «Ак Барс Цифровые технологии». Ранее он занимал пост гендиректора стопроцентной дочки Сбербанка ООО «Сбербанк Сервис», а также управляющего директора IT-блока в Поволжском отделении Сбербанка.