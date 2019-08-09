Судный день судьи Зиганшиной

Вину в посредничестве во взятке 450 тысяч рублей отставная служительница Фемиды не признает

Фото: Ирина Плотникова

На скамье подсудимых Верховного суда Татарстана сегодня ждут мирового судью в отставке Эльмиру Зиганшину и еще трех человек. Их обвиняют в посредничестве во взятке 450 тысяч рублей. По версии следствия, деньги эти предназначались за нужное взяткодателю решение в гражданской апелляции. До передачи дело так и не дошло — в сентябре 2017-го чекисты задержали с поличным одного из посредников, а через несколько дней явку с повинной написала бывший помощник судьи Верховного суда РТ.

Обвиняются отставная судья, бизнесмен, менеджер и завскладом



Разбираться в коррупционной истории поручено судье Верховного суда РТ Ильфиру Салихову. На сегодня назначено предварительное заседание, по закону оно проходит в закрытом для посторонних режиме. Впрочем, источники «Реального времени» не исключают, что таким же закрытым станет и весь процесс с неприятной для татарстанской Фемиды фабулой.

Подсудимых четверо — мировой судья в отставке Эльмира Зиганшина, ранее отправлявшая правосудие в Кировском районе Казани, менеджер ООО «Ресурс» Артем Косарев, частный предприниматель Роберт Хайрутдинов и завскладом ООО «Капитель» Эльдар Аюпов. Мужчины ранее уже привлекались к ответственности — Хайрутдинов за грабеж, Аюпов за мошенничество, Косарев в 2009 и 2017 годах обвинялся в грабеже и краже — оба дела суды прекращали за примирением сторон.

На сей раз бывалых и судью в отставке обвиняют в посредничестве во взяточничестве группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере (п.п. а, б ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Максимальное наказание за это преступление — 10 лет лишения свободы.

Зиганшина начала отбиваться от претензий в свой адрес еще до того, как получила статус подозреваемой с согласия Квалифколлегии судей Татарстана и Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Фото Рамиля Бахтеева (vzsar.ru)

По данным «Реального времени», вину до суда признавали только Хайрутдинов и Аюпов. После задержания подозрения в свой адрес подтверждал и Косарев, но потом от этих показаний отказался.

Зиганшина начала отбиваться от претензий в свой адрес еще до того, как получила статус подозреваемой с согласия Квалифколлегии судей Татарстана и Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

«Какими-либо объективными доказательствами моя причастность к совершению данных преступлений, полагаю, не доказана», — заявляла Эльмира Фоатовна членам ВККС в сентябре 2018-го. И высказывала обвинения в адрес следователей: «На допросе оказали на меня непосредственное давление, пытались угрожать, указывая, что мне недолго осталось работать судьей, что я скоро сяду».

Дело против Зиганшиной возбуждал руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Те же и адвокат Халикова

Эта история началась в 2016 году с подачи в Ново-Савиновский суд Казани иска к страховой компании ВСК гражданином Сабировым. Он получил страховку за поврежденный в аварии BMW 520i в размере 400 тысяч рублей, но утверждал, что ремонт обошелся в 824 тысячи и требовал компенсировать затраты полностью.

Райсуд назначил трассологическую и автотовароведческую экспертизы и по результатам в апреле 2017-го истцу отказал, ведь эксперт оценил затраты на восстановление BMW всего в 258 тысяч. В мае того же года Сабиров подал апелляционную жалобу в Верховный суд Татарстана. По версии следствия, Зиганшина узнала об этой жалобе и, будучи в приятельских отношениях с помощником судьи Верховного суда Татарстана Гульнарой Нагимовой, попросила у нее контакт представителя истца Хакимовой.

Дело вели сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ. Фото almetievsk-ru.ru

Далее, как полагают силовики, Зиганшина рассказала близкому знакомому Косареву, что может поспособствовать отмене решения райсуда в случае передачи через нее денег и предложила стать посредником. Косарев же, по версии следствия, решил привлечь ранее знакомого Хайрутдинова, предположив, что тот может знать юристов, знакомых с Хакимовой.



От Хайрутдинова лист с телефоном и данными представителя получил Аюпов и связался с знакомым адвокатом Халиковой, не посвящая ее в преступный план, как считают в Следкоме. Стоит уточнить, что Юлия Халикова в свое время дала показания еще против двух казанских судей — Марины Фирсовой и Галины Андреяновой. Первая сейчас подозревается в посредничестве во взятке 50 тысяч рублей, вторая получила защиту Квалифколлегии судей РТ, но ушла в отставку. А Халикова лишилась адвокатского статуса.

Ну а в сентябре 2017-го Халикова по просьбе Аюпова организовала ему встречу с Хакимовой, на которой была озвучена цена положительного решения вопроса — 450 тысяч рублей. По версии обвинения, треть этой суммы планировали оставить себе Зиганшина и Косарев. Хакимова на словах согласилась, но заявила о происходящем в ФСБ. А 6 сентября 2017-го получила от Аюпова сообщение в мессенджере, что нужно накинуть сверху еще 60 тысяч рублей.

Передача денег в рамках оперативного эксперимента состоялась 8 сентября 2017 года на улице Мусина в салоне Mercedes-Benz Хакимовой, из ее рук Аюпов получил 450 тысяч рублей как часть взятки 510 тысяч рублей, якобы предназначенной для последующей передачи должностному лицу Верховного суда республики. После этого Аюпов был задержан, а следом за ним — Хайрутдинов и Косарев. Дело вели сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ.

Примечательно, что именно в Ново-Савиновский суд — с учетом места предполагаемой передачи денег — первоначально направили дело обвиняемой в коррупции группы во главе с судьей в отставке. Фото Ирины Плотниковой

Подсудимая выбрала суд с прицелом на апелляцию в Нижнем?

Через 4 дня после спецоперации чекистов и возбуждения дела к силовикам пришла помощник судьи Верховного суда РТ Нагимова. Как утверждают источники «Реального времени», она повинилась в том, что 300 тысяч рублей за решение вопроса по иску Зиганшина должна была передать именно ей.

Со временем из подозреваемых Нагимова перешла в разряд свидетелей — ее дело прекратили за деятельным раскаянием. Работу в суде она потеряла еще в сентябре 2017-го. Ее непосредственная начальница добровольно ушла в отставку значительно позже. Претензий к ней силовики не имели.

Ну а 7 декабря 2017 года апелляционная инстанция ВС РТ признала законным оспариваемое решение Ново-Савиновского суда о той злополучной страховке.

Примечательно, что именно в Ново-Савиновский суд — с учетом места предполагаемой передачи денег — первоначально направили дело обвиняемой в коррупции группы во главе с судьей в отставке. Однако Эльмира Зиганшина заявила ходатайство об изменении подсудности, настаивая, чтобы в ее истории разбирался именно Верховный суд республики. 28 июня это ходатайство было удовлетворено.

Комментировать позицию защиты на старте процесса адвокат обвиняемой Андрей Белов, в прошлом следователь СКР, не стал. Однако не стал и отрицать — рассчитывает на большую объективность при рассмотрении дела. Ведь если для районного суда Казани апелляционной инстанцией является Верховный суд РТ, то приговоры самого Верховного суда республики теперь будут оцениваться в Нижнем Новгороде и в Самаре. Там уже осенью должны заработать Четвертый апелляционный и Шестой кассационный суды общей юрисдикции.

«Реальное время» будет следить за развязкой первого в Татарстане коррупционного дела в отношении представителя судебной системы.