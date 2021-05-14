КАМАЗ выплатит дивиденды за 2020 год по 0,54 руб. на акцию

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

На годовом собрании совет директоров ПАО «КАМАЗ» рекомендовал одобрить выплату дивидендов акционерам за 2020 год в размере 0,54 руб. на одну акцию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Доля чистой прибыли, рекомендованная для направления на дивидендные выплаты, составила 24,72%», — отмечается компанией.

фото: Максим Платонов

КАМАЗ получил за прошлый год 1,55 млрд рублей чистой прибыли.

«Часть чистой прибыли компании в размере 77,3 млн руб. рекомендовано направить на формирование резервного фонда ПАО «КАМАЗ». Оставшуюся часть чистой прибыли ПАО «КАМАЗ» в размере 1 млрд 86 млн рублей предложено не распределять и использовать на финансирование инвестиционной программы», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что Совет директоров ПАО «КАМАЗ» проведет годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Алексей Нечаев