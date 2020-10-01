ШАЯН ТВ
Общая информация
«ШАЯН ТВ» — «ОЗОРНИК ТВ» — первый детский телеканал на татарском языке с круглосуточным вещанием.
«ШАЯН ТВ» начал вещание 12 ноября 2018 года при поддержке Президента Республики Татарстана Р.Н. Минниханова.
Телеканал транслируется в онлайн-режиме на сайте shayantv.ru. Сайт представлен на трех языках — русском, татарском, и английском.
Исполнительный директор «ШАЯН ТВ», главный редактор — Сахабутдинова Рамиля Ахметзакировна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: https://shayantv.ru/
- Телефон: (843) 570−50−84
- Email: reklama@shayantv.ru
Дата последнего обновления: 01.10.2020