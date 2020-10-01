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ШАЯН ТВ

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ШАЯН ТВ
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

«ШАЯН ТВ» — «ОЗОРНИК ТВ» — первый детский телеканал на татарском языке с круглосуточным вещанием.

«ШАЯН ТВ» начал вещание 12 ноября 2018 года при поддержке Президента Республики Татарстана Р.Н. Минниханова.

Телеканал транслируется в онлайн-режиме на сайте shayantv.ru. Сайт представлен на трех языках — русском, татарском, и английском.

Исполнительный директор «ШАЯН ТВ», главный редактор — Сахабутдинова Рамиля Ахметзакировна.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: https://shayantv.ru/
  • Телефон: (843) 570−50−84
  • Email: reklama@shayantv.ru

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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