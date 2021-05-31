«Спасибо, что живой» — общепиту закроют долги по доставке готовой еды в пандемию

Татарстан запускает вторую кампанию по субсидированию доставки блюд через агрегаторов

Фото: Ринат Назметдинов

Как выяснило «Реальное время», вслед за разрешением работать после полуночи власти Татарстана подготовили для сферы общепита еще один бонус. В начале июня рестораны и кафе вновь смогут получать субсидии на возмещение затрат по доставке готовой еды через агрегаторов Яндекс.Еда, Delivery club. OZON, Wildberries, которые «забирают» до 30% комиссии. На эти цели из бюджета республики выделено 42 млн рублей, что в 1,5 раза больше, чем в разгар локдауна, сообщил глава «Центра реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ» Тимур Гумеров. Из-за запрета на субсидирование подакцизных напитков субсидии в прошлом году смогли получить лишь 104 уникальных пользователя или примерно каждое десятое безалкогольное кафе, но в этом году таковых станет больше, считает исполнительный директор ассоциации рестораторов Галина Шарафутдинова.

Второй кешбэк за доставку

В первой половине июня в Татарстане возобновится выплата компенсаций за расходы кафе и ресторанов на доставку еды через food-агрегаторов. Акция направлена на минимизацию очных посещений татарстанцами заведений общепита.

Перезапуск программы «Субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания и еды» утвержден постановлением правительства РТ, но в настоящее время идет заключительная стадия его согласования, сообщил глава «Центра реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства РТ» Тимур Гумеров (выступает оператором программы и его автором-разработчиком, входит в структуру Минэкономики РТ — прим.авт.). По его словам, документ получил положительное заключение Прокуратуры республики и вскоре будет передан на регистрацию в Министерство юстиции РТ. Согласование носит, скорее, технический характер и не изменит основные параметры программы, уточнил он. Ожидается, что фонд начнет принимать заявки от претендентов до 10 июня, а сама программа продлится до 31 декабря 2021 года.

Главная фишка программы-2021 в ее «подросшем» бюджете. В этом году на субсидирование услуг по доставке еды республиканская казна выделяет 42 млн рублей, тогда как год назад татарстанский общепит получил в помощь всего 28 млн рублей, сообщил Тимур Гумеров. В пик самоизоляции они «сгорели» буквально за три месяца — с мая по июнь 2020 года. Правда, тогда эти деньги изыскивались в условиях форс-мажора и не могли оказать повсеместную поддержку малому и среднему бизнесу.

Перезапуск программы утвержден постановлением правительства РТ, но в настоящее время идет заключительная стадия его согласования, сообщил Тимур Гумеров. Фото e-nkama.ru

На этот раз объем финансирования решили увеличить в 1,5 раза, чтобы и покупательский трафик сохранить, и требования Роспотребнадзора выполнить.



— Мы очень часто слышим негатив в адрес ресторанов, — объясняет причину перезапуска программы Тимур Гумеров. — Их обвиняют в том, что они нарушают санитарно-эпидемиологические нормы при размещении посетителей в зале. А почему они нарушают? Не будем забывать, что во время самоизоляции общепит понес большие потери, и теперь иногда просто «забивают» гостевые залы. А если мы поможем и оплатим часть их расходов по дистанционной продаже еды, тогда у них не будет смысла «загружаться». Они будут соблюдать нормы Роспотребнадзора, а люди станут меньше контактировать, — надеется оператор программы поддержки дистанционной торговли для кафе и ресторанов.



Агрегаторы «съедают» треть

В мае прошлого года Татарстан наряду с Москвой и Подмосковьем впервые ввел для заведений общепита программу субсидирования затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке готовой еды и продуктов питания. Она стала ответом республиканских властей на угрозу сворачивания бизнеса в условиях ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19. С 28 апреля 2020 года, по распоряжению правительства Татарстана, была приостановлена работа кафе, баров, ресторанов и столовых до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Тогда ассоциация рестораторов и отельеров Татарстана направила Рустаму Минниханову письмо с предложением найти формы поддержки отрасли. В результате был разработан механизм по субсидированию дистанционной торговли готовой еды.



Сама по себе экспресс-доставка дорого обходится ресторанам и кафе. Агрегаторы отнимают почти треть стоимости готового блюда. «Сам агрегатор доставки еды забирает себе до 30% от стоимости блюда. Ресторан недополучает от 20% до 30% от стоимости готового блюда. Поэтому бюджет возвращает эти затраты предпринимателю», — рассказал Тимур Гумеров, объясняя, почему было принято решение о том, чтобы республиканские субсидии полностью покрывали затраты на услуги агрегаторов. Правда, для них был установлен «потолок» — комиссия не должна быть выше 35%, уточнил глава центра.

Для участия в программе Минэкономики РТ аккредитовала четырех food-агрегаторов: «Яндекс.Еда», Delivery Club, Ozon и Wildberries. А кафе и рестораны, претендующие на получение субсидий, должны были иметь с ними договоры на размещение товаров, услуг на сервисах с доставкой продуктов питания и еды. Другим обязательным условием стало отсутствие задолженности перед бюджетом региона.

Для участия в программе Минэкономики РТ аккредитовала четырех food-агрегаторов: «Яндекс.Еда», Delivery Club, Ozon и Wildberries. Фото: Максим Платонов

Субсидии получил только каждый десятый

В этом году правительство Татарстана вернулось к механизму субсидирования общепита, чтобы взрастить большую когорту безалкогольных точек питания в отрасли. Из-за федерального запрета на субсидирование подакцизных напитков субсидии в прошлом году смогли получить 104 уникальных пользователя, сообщил Тимур Гумеров. Если смотреть в относительном выражении, то поддержку получило лишь каждое десятое кафе.



— Федеральное законодательство запрещает оказывать господдержку тем, кто занимается реализацией подакцизного товара, — указал он.

Иначе говоря, кафе и рестораны, которые, как правило, имеют лицензию на реализацию алкоголя, автоматически лишаются права на субсидии.

— В прошлом году нами было выдано 154 субсидии, а среди них 104 уникальных получателя, — рассказал глава центра — оператора программы. — Среднюю сумму трудно назвать, потому что были новички, которые получили по 5 тысяч рублей. А те, кто давно работает с агрегаторами, получили больше. К примеру, один предприниматель получил почти 3 млн рублей. Мы спрашивали — помогло? Не то слово, как помогло! В период пандемии, когда кафе и рестораны закрывались, он открыл третью точку в Казани.

Для сравнения, год назад Исполнительный директор ассоциации рестораторов Галина Шарафутдинова утверждала, что к агрегаторам подключены около 300 предприятий отрасли. Выходит, что две-трети заведений Татарстана являются алкогольными? А в пресс-службе «Яндекс» говорили, что сотрудничают примерно с тысячей ресторанов в республике.

При расчете объемов финансирования программы опирались на первый опыт, но с прицелом охватить непогашенные в прошлом году обязательства. Фото: Максим Платонов

Тимур Гумеров доволен результатами первой кампании по субсидированию. «Как считали эффект? Просто — «спасибо, что живой!» Ты получил субсидию, и пожалуйста, только не закройся, только живи! В результате 100 кафе и ресторанов выжили в пандемию. Мы проверяем, действительно ли, они не закрылись и не ушли в стадию банкротства, но выручку не смотрим».



По его словам, финансирование программы закончилось в июне, после чего предприниматели стали одолевать письмами, звонками с вопросами — когда еще раз будет запущена программа. «Мы сообщили министру экономики РТ о колоссальном эффекте этой программы, после чего с президентом РТ было принято решение о ее продлении», — заявил Гумеров.

Пора предъявить «ковидные» счета

При расчете объемов финансирования программы опирались на первый опыт, но с прицелом охватить непогашенные в прошлом году обязательства. «Почему 42 млн? Тут две ковенанты: потребность общепита и возможности бюджета. Ведь были и те, кто не успел попасть вовремя попасть в программу в прошлом году. Поэтому с ее запуском будут погашаться договоры с октября 2020 года и по декабрь 2021 года», — пояснил он.

Исполнительный директор ассоциации рестораторов Галина Шарафутдинова рассказала «Реальному времени», что поддержки мало не бывает, но из-за федеральных ограничений 15-20% предприятий общепита создали самостоятельную доставку, которая, впрочем, все равно обходится дороже, чем у агрегаторов. По ее мнению, в этом году претендентов на субсидии станет больше:



— Важно, чтобы мы могли что-то возместить, поэтому любая мера поддержки будет встречена сообществом с пониманием, — считает Шарафутдинова.

О старте программы будет объявлено за три дня до начала — на сайте вывесят объявление, а в чат-боте — анонс, поэтому все заинтересованные компании смогут успеть заявиться, отметил в заключение Тимур Гумеров.