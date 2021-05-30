Рафаэль Хакимов: «Одной из причин ослабления Орды стало наследственное право»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 29-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Основными историческими конкурентами Орды выступили не русские, а европейцы

Золотая Орда была вершиной кочевой культуры. В то же время земледелие и торговля занимали все возрастающую долю в экономике, они в итоге и стали важнейшим источником процветания страны.

Основными историческими конкурентами Орды выступили не русские, а европейцы, которые начали переходить к капиталистическим отношениям, причем именно благодаря торговле с Золотой Ордой. Фернан Бродель писал: «Главное богатство Генуи заключалось в колониях, основанных ею далеко от Константинополя, на границах Византийской империи, в Каффе, Тане, Солдайе и Трапезунде... Это были торговые фактории». Речь идет о городах черноморского побережья, через которые вывозились многие товары с территории Золотой Орды. Эти города представляли собой своеобразные свободные экономические зоны Средневековья.

В «Слове Кутлуг-Тимура, правителя Крыма, венецианским послам, господину Джованни Квирини и господину Франческо Бону, послам к хану, венецианцам» от 20 сентября 1358 г. записано: «Если ваши корабли будут приходить в Провато, Калитру или Солдаию, то внутри этих трех городов и портов, в какой бы порт им не понадобилось войти, при покупке необходимого вам надлежит платить мне сообразно тому, что вы платили Рамадану. Если их купцы будут производить торговлю, то должны платить три процента; если они не будут торговать, то не должны ничего платить; пусть не взимается с них больше ничего. Кто бы ни был не должен несправедливо наносить им ущерб и притеснение; и если кто-либо захочет их нанести, мы не допустим. Мы должны охранять и защищать иностранцев, чтобы они могли чувствовать себя спокойно и производить свою торговлю».

Генуя и Венеция, основные посредники в торговле с Европой, и стали местом зарождения капитализма. Фото: wikipedia.org

Главным экспортным товаром было зерно, прежде всего пшеница, особенно ценная в Европе, где голод в те времена был обычным явлением. С конца XIII века генуэзцы покупали осетра и другую рыбу. Важной статьей торговли была соль. В XIV веке через Каффу шла торговля шелком, воском, кожей, мехами, хлопком, мастикой, металлом, полезными ископаемыми и рабами.

Генуя и Венеция, основные посредники в торговле с Европой, и стали местом зарождения капитализма. К сожалению, в самой Золотой Орде политическая система, опиравшаяся на ислам, не позволила перейти к новым экономическим отношениям.

Несмотря на значительные различия в экономической и политической структуре Золотой Орды по сравнению с более ранними тюрко-татарскими государствами, номадическая культура и ментальность сохранилась. В определенной степени этому способствовало и громадное пространство, управлять которым из одного центра в условиях различных ландшафтных и климатических зон, с многообразием культур, хозяйств, традиций сотен народов, населявших страну, европейскими методами было невозможно.

Сеть дорог, покрывающих всю страну, обеспечивала управляемость государства. Посол Римского папы Карпини, посетивший Монгольскую империю в середине XIII века, свидетельствовал, что на дорогах были размещены через определенные расстояния ямские дворы, где меняли лошадей для путешествующих послов и государственных гонцов. Впоследствии регулярная ямская служба на дорогах Московского царства явилась прямым продолжением такой же службы в Золотой Орде.

Европа перешла к капиталистическим отношениям, а Золотая Орда начала загнивать. Фото wikipedia.org

В Золотой Орде все было готово к трансформации экономики в новое качество: инфраструктура, финансовая система, торговля с большим оборотом, требовавшая банковской поддержки. Уже было вексельное обращение, в торговых сделках закладывали процент за риск, но последний шаг к созданию банков сделать не могли, ибо шариат запрещал брать процент. Этот шаг сделали генуэзцы и венецианцы, обогатившиеся на торговле с Ордой. Папа Римский разрешил иудеям создавать банки. Европа перешла к капиталистическим отношениям, а Золотая Орда начала загнивать. К 1500 году мы видим конец величия татарских государств и возвышение Европы.

Эрозия Великой Ясы

Любая империя рано или поздно начинает загнивать, и на политической арене появляется ее более молодой и сильный конкурент.

«Великая Яса» во многом определила успехи Монгольской империи, но со временем в разных частях Евразии она подвергалась корректировке. Это коснулось не только Китая, Ирана или Центральной Азии, но и Золотой Орды. Среди заметных реформ можно назвать объявление Узбек-ханом ислама государственной религией вместо традиционного равенства всех религий. Сама государственность Улуса Джучи чем дальше, тем больше отходила от характера степных империй.

Строились города, развивалась торговля по рекам и морям, в культуру проникали новые идеи исламского мира. Все это делало оседлую цивилизацию доминирующей. Волга и другие реки начали играть не меньшую роль, чем караванные пути. Значительная доля пшеницы в экспорте неуклонно усиливала роль земледелия. Урбанизация вела к росту ремесленников и торговцев. Одной из причин ослабления Орды стало наследственное право, которое усложнило взаимоотношения родственников. С ростом количества ханских детей началась конкуренция внутри ханского двора. К тому же те, кто приходил к власти, далеко не всегда оказывались самыми способными. В ряде случаев талантливый беклерибек (глава правительства) фактически правил страной, а порой, как в случае с Мамаем, появлялось желание нарушить порядок престолонаследия и самому стать ханом. Но, как мы знаем, амбиции Мамая умерили Тохтамыш вместе с Дмитрием Донским.



Одной из причин ослабления Орды стало наследственное право, которое усложнило взаимоотношения родственников

Эпоха степных багатуров

В один прекрасный момент разросшееся семейство чингизидов столкнулось с претензиями на власть со стороны доблестных воинов. Багатуры, кстати, имели реальную власть и были готовы разрушить устаревшие традиции. Такими были Ногай, Мамай, Идегей, практически расставлявшие по своему усмотрению ханов, но не имевшие номинального права на престол.

Ногай хитростью посадил ханом Тохту и отдал за него свою дочь. Он вел иностранные дела, поддерживая отношения с мамлюками Египта и Византией. Он даже умудрился жениться на внебрачной дочери византийского императора Михаила VIII Палеолога, Ефросинии Палеологине.

Еще более заметной фигурой был Мамай, талантливый полководец и опытный политический интриган. Благодаря женитьбе на дочери хана Бердибека, он получил большие права, кроме одного — права на трон. Мамай жаждал трона так, что даже начал чеканить монету с титулом: «Мамай — царь правосудный» и так же, как Ногай или Идегей, фактически правил через своих ставленников-чингизидов. А потом он предпринял поход на Москву. В случае успеха Золотая Орда фактически оказалась бы разделенной. Его союзниками стали рязанский князь Олег, литовский князь Ягайло и генуэзцы Крыма, предоставившие в его распоряжение хорошо обученную пехоту. Но московский поход закончился разгромом Мамая — потом началось возвышение Тохтамыша.

Об Идегее говорили, что «султаны при нем носили только имя, но не имели никакого значения».

Все эти три личности были представителями Великой Степи. Именно там сохранялась доблесть воинов и политических мужей. Государственная система так и не смогла выработать механизм естественной инкорпорации амбициозных лидеров в структуру верховной власти. И поэтому государство раздиралось противоречиями между династическим принципом, выдвигавшим слабых чингизидов, и реальной властью эмиров и беков. Нужны были политические реформы. Их требовала торговля и финансовая система. Золотая Орда вплотную подошла к этапу политических преобразований.