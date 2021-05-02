Рафаэль Хакимов: «Золотая Орда привела в Средние века к доминированию татар на территории Евразии»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 25-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Раздел Монгольской империи

Чингизхан еще при жизни выделил четырем сыновьям по отдельному улусу. Вскоре после его смерти амбиции наследников начали сказываться на единстве империи. Чтобы снять взаимные претензии в 1269 г. между улусами Джучи, Чагатая и Угедея был подписан Таласский договор, закреплявший раздел Монгольской империи на самостоятельные государства.

С этого времени Менгу-Тимур принял титул хана Улуса Джучи и начал чеканить собственную монету, что считалось признаком независимого государства. Золотую Орду признают все мировые державы. В европейских источниках этого периода впервые появляется титул «император» по отношению к золотоордынскому хану. С этого момента Монгольская империя формально перестает существовать, хотя территория татарских государств по традиции еще долго называлась Великой Татарией.

Так же поступили ханы других улусов. На карте мира официально появились следующие государства: Улус Толуя (позже династия Юань) на территории Китая и Монголии; Улус Угедея на территории современного Синцзян-Уйгурского автономного округа, Джунгарии, Алтая и Западной Монголии; Улус Чагатая в Средней Азии; Улус Хулагу (Ильханат) в Малой Азии, Иране, Ираке и Азербайджане; Улус Джучи на территории от Алтая до Дуная.

Величайшая империя средневековья распалась путем дипломатических переговоров политических деятелей из «золотого» рода Чингизхана.

Именно Золотая Орда как мощное государство, с замечательной системой коммуникации, передвижением громадных людских ресурсов на тысячи километров, обширной торговлей привела в Средние века к доминированию татар на территории Евразии. Преемственность с предыдущими государствами очевидна. Сохранились многие элементы тюркской культуры, не только в военном искусстве или ведении хозяйства, но и языке, и в культуре. В то же время Золотая Орда стала новым шагом в развитии государственности и общественного устройства.



Булгар — ставка Бату

У татар было два сильных врага: багдадский халиф и папа Римский. В начале похода на Европу Бату-хан получал помощь от своих двоюродных братьев, но в 1238 году между ними случилась ссора, и царевичей вместе с дружинами отозвали в Монголию.

Батый оказался властителем огромной страны, имея под своей рукой выделенные Чингизханом четыре тысячи «монгольских» семейств. Рашид ад-дин свидетельствует: «Этих четырех упомянутых эмиров с четырьмя тысячами войска Чингиз-хан отдал Джочи-хану. В настоящее время большая часть войск Токтая и Баяна есть потомство (насл) этих четырех тысяч, а что прибавилось за последнее время, то — из войск русских, черкесских, кипчакских, маджарских и прочих, которые присоединились к ним». После смерти Угедея великим ханом стал Гуюк, и Бату, будучи с ним в ссоре, не мог рассчитывать на его помощь. Он приостановил западный поход.



Отныне Бату мог рассчитывать только на свои силы, поэтому он начал укреплять Золотую Орду, которая становилась все более самостоятельной. Фото: natpress.net

Возвращаясь из венгерского похода, в 1242 г. он остановился в Великом Булгаре, куда русские князья явились за ярлыками на княжение и были отпущены «когождо в свою отчину». А великий князь Ярослав был отпущен со словами: «Бути ты старей всем князьям в русском языце». Эту дату можно считать годом начала отделения Золотой Орды от Монгольской империи в качестве самостоятельного государства. Отныне Бату мог рассчитывать только на свои силы, поэтому он начал укреплять Золотую Орду, которая становилась все более самостоятельной.

Золотая Орда

Во времена правления хана Узбека (1313–1341) и его сына Джанибека (1342–1357) Золотая Орда достигла своего расцвета. В 1313 г. при хане Узбеке ислам стал государственной религией. Мурз, не пожелавших принимать ислам, казнили, что указывало на отступление от законов Чингизхана, признававших равенство религий. Русских это не коснулось, они остались православными. При Узбеке бурно развивалась торговля со странами Западной Европы, Малой Азии, Египтом, Индией, Китаем. Караванные пути стали не только безопасными, но и благоустроенными.



Название «Золотая Орда» впервые появилось в 1566 г. в сочинении анонима «Казанская история». С 19 в. термин прочно закрепился в историографии как синоним «Улуса Джучи». В золотоордынских и арабо-персидских источниках государство обозначалось термином «Улус», с добавлением какого-либо эпитета («Улуг улус») или («Улус Берке») и т.д. Слово «орда» в этих же источниках обозначало ставку в значении «золотой парадный шатер». В русских летописях слово «орда» обычно означало войско. Его употребление в качестве названия страны становится постоянным с рубежа 13-14 вв., до этого времени в качестве названия использовался термин «Татария». На татарском языке страну называли «Олуг йорт» («Старший дом»), «Олуг олыс» («Старший улус»), при этом столицу называли «Баш кала» («Столичный город»), а передвижную ставку — «Алтын Урда» («Золотая Орда»).

Караванные пути стали не только безопасными, но и благоустроенными

Арабский историк Аль-Омари (14 в.) территорию Орды описывал так: «Границы этого государства со стороны Джейхуна — Хорезм, Саганак, Сайрам, Яркенд, Дженд, Сарай, город Маджар, Азака-Кака, Акча-Кермен, Кафа, Судак, Саксин, Укек, Булгар, область Сибири, Ибирь, Башкырд и Чулыман…». После похода Бату на Европу в1236–1242 гг. Улус Джучи расширился на запад и его центром стало Поволжье со столицей в Сарай-Бату, а затем — Сарай-Берке.

