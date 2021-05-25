Казанский ТЦ «Республика» на Петербургской меняет концепцию
Перемены в соседнем с «Кольцом» торговом центре начинаются с выселения якорного продуктового гипермаркета
Как стало известно «Реальному времени», новый владелец торгового центра «Республика» на улице Петербургской в Казани приступает к масштабной «перезагрузке» объекта. Причем реновация начинается с закрытия якорного арендатора — гипермаркета «Магнит». Последним днем работы одного из трех казанских гипермаркетов — «Магнит Семейный», как утверждают его сотрудники, станет 31 мая. Кто придет ему на смену, как и остальные детали преобразований, руководство центра пока держит в секрете. Однако, по данным источников редакции, накануне собственником «Республики» были подписаны соглашения, которые лягут в основу трансформации ТЦ. Кроме того, собеседники нашего издания рассказали о возможном появлении в центре кинозалов, несмотря на соседство с крупным кинотеатром в закрывающемся вскоре на масштабную реконструкцию «Кольце». Подробности проекта и перспективы ТЦ с непростой судьбой — в материале «Реального времени».
«Пандемию пережили, а «перезагрузку» — нет»
Следом за «Ривьерой» и «Кольцом» в Казани готовится к серьезной трансформации еще один торгово-развлекательный комплекс. Но в данным случае здание лишь перезагрузят и частично реконструируют. Речь идет о ТЦ «Республика» на улице Петербургской по соседству с ТЦ «Кольцо». В торговом центре последние дни доживает один из трех крупнейших казанских гипермаркетов «Магнит Семейный» (формат супермаркета с расширенным ассортиментом и площадью 1 000—1 500 кв. м).
— Вы — корреспондент? Так напишите, что это правда, что нас закрывают! — неожиданно отреагировали на вопросы «Реального времени» продавцы «Магнита» в ТЦ «Республика». — Мы тут работаем — одна с открытия, другие по 3-4 года, и стали одной семьей. У нас покупатели постоянные есть, они страшно расстроены, что магазин закроется: в районе Кольца такого уровня магазинов больше нет, если не считать ТЦ «Кольцо» с «Эдельвейсом». А нам уже объявили, что после 31 мая работать мы не будем, всех переводят в разные торговые точки.
В преддверии закрытия и ассортимент с каждым днем сокращается — в гипермаркете распродают остатки, освобождают полки. Продавцы добавили, что продуктовый магазин тут будет и после «перезагрузки», но это будет уже другой супермаркет: «Мы пережили пандемию, а «перезагрузку» не переживем».
«Реальное время» направило в пресс-службу торговой сети «Магнит» запрос о сроках и причинах закрытия гипермаркета в ТЦ «Республика». На момент подготовки материала комментарий не поступил, он будет опубликован по получении.
Без комментариев
Корреспондент «Реального времени» прошла по этажам торгового центра и везде обнаружила пустующие «ячейки» — площади, на которых могла бы вестись торговля, но не ведется. На некоторых витринах висят объявления о сдаче площадей в аренду. Но не на всех, что рождает предположения, что эти площади собственник может «перекроить».
В «Детском мире» на вопрос, не будет ли магазин закрываться, продавцы ответили несколько туманно:
— Ничего такого пока не слышали, по крайней мере до 1 сентября не закроемся.
В других торговых точках, включая DNS и «Офисмаг», клялись, что о закрытии не может идти и речи.
А собственница и одновременно управляющий ТЦ «Республика» Фаниля Яппарова пока воздержалась от комментариев относительно преобразований в торговом комплексе.
Тем не менее знакомые с ситуацией источники «Реального времени» подтвердили информацию о подготовке ТЦ к масштабной перезагрузке.
«Это торговый центр на районе»
Шарифуллин подчеркнул, что у ТЦ «Республика» есть предпосылки для успешного развития — хорошая локация, хороший пешеходный трафик, есть подъездная дорога, закрытая и открытая парковки. Кроме того, в «Республику» можно попасть прямо из метро — для расположенного в центре города объекта это уникальное конкурентное преимущество. Собственникам остается преобразить центр в соответствии с ожиданиями целевой аудитории.
— Я — ресторатор, не девелопер, но на мой взгляд, целевая аудитория здесь — это семейные люди, которые живут и работают в центре города. Это так сказать, торговый центр «на районе», но район тут — это самый центр города. Там очень много людей, которые работают на Петербургской. А если кинотеатр будет открыт на этаже, где находится ресторан, для рестораторов это будет просто отлично! К тому же в центре хороших кинотеатров мало, и, если туда придет хороший кинотеатр, это будет, конечно, классно.
Семейный ТЦ — очень хорошо, кинотеатр — не очень
Девелоперы же оценивают перспективы «перезагрузки» ТЦ «Республика» достаточно противоречиво.
Что касается стоимости помещений (самые дорогие находятся на нижних этажах — с выходами на улицу Петербургскую и в Щербаковский переулок), то цены на них, по данным Ахмерова, доходят до 140 тыс. рублей за квадратный метр.
Высокие цены с лихвой оправдывает доходность помещений. По данным «А-Девелопмент», валовая доходность торговых площадей варьируется от 10 до 12%.
Стрюкова отметила, что у этого объекта вообще сложная судьба: «Часть помещений распроданы, такая структура собственности еще больше усложняет реконцепцию и перезапуск объекта».
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