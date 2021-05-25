Казанский ТЦ «Республика» на Петербургской меняет концепцию

Перемены в соседнем с «Кольцом» торговом центре начинаются с выселения якорного продуктового гипермаркета

Фото: Инна Серова

Как стало известно «Реальному времени», новый владелец торгового центра «Республика» на улице Петербургской в Казани приступает к масштабной «перезагрузке» объекта. Причем реновация начинается с закрытия якорного арендатора — гипермаркета «Магнит». Последним днем работы одного из трех казанских гипермаркетов — «Магнит Семейный», как утверждают его сотрудники, станет 31 мая. Кто придет ему на смену, как и остальные детали преобразований, руководство центра пока держит в секрете. Однако, по данным источников редакции, накануне собственником «Республики» были подписаны соглашения, которые лягут в основу трансформации ТЦ. Кроме того, собеседники нашего издания рассказали о возможном появлении в центре кинозалов, несмотря на соседство с крупным кинотеатром в закрывающемся вскоре на масштабную реконструкцию «Кольце». Подробности проекта и перспективы ТЦ с непростой судьбой — в материале «Реального времени».

«Пандемию пережили, а «перезагрузку» — нет»



Следом за «Ривьерой» и «Кольцом» в Казани готовится к серьезной трансформации еще один торгово-развлекательный комплекс. Но в данным случае здание лишь перезагрузят и частично реконструируют. Речь идет о ТЦ «Республика» на улице Петербургской по соседству с ТЦ «Кольцо». В торговом центре последние дни доживает один из трех крупнейших казанских гипермаркетов «Магнит Семейный» (формат супермаркета с расширенным ассортиментом и площадью 1 000—1 500 кв. м).



— Вы — корреспондент? Так напишите, что это правда, что нас закрывают! — неожиданно отреагировали на вопросы «Реального времени» продавцы «Магнита» в ТЦ «Республика». — Мы тут работаем — одна с открытия, другие по 3-4 года, и стали одной семьей. У нас покупатели постоянные есть, они страшно расстроены, что магазин закроется: в районе Кольца такого уровня магазинов больше нет, если не считать ТЦ «Кольцо» с «Эдельвейсом». А нам уже объявили, что после 31 мая работать мы не будем, всех переводят в разные торговые точки.

Корреспондент «Реального времени» прошла по этажам торгового центра и везде обнаружила пустующие «ячейки». Фото: Инна Серова

В преддверии закрытия и ассортимент с каждым днем сокращается — в гипермаркете распродают остатки, освобождают полки. Продавцы добавили, что продуктовый магазин тут будет и после «перезагрузки», но это будет уже другой супермаркет: «Мы пережили пандемию, а «перезагрузку» не переживем».

«Реальное время» направило в пресс-службу торговой сети «Магнит» запрос о сроках и причинах закрытия гипермаркета в ТЦ «Республика». На момент подготовки материала комментарий не поступил, он будет опубликован по получении.

Без комментариев

Корреспондент «Реального времени» прошла по этажам торгового центра и везде обнаружила пустующие «ячейки» — площади, на которых могла бы вестись торговля, но не ведется. На некоторых витринах висят объявления о сдаче площадей в аренду. Но не на всех, что рождает предположения, что эти площади собственник может «перекроить».

В «Детском мире» на вопрос, не будет ли магазин закрываться, продавцы ответили несколько туманно:

— Ничего такого пока не слышали, по крайней мере до 1 сентября не закроемся.

В «Детском мире» на вопрос, не будет ли магазин закрываться, продавцы ответили несколько туманно. Фото: Инна Серова

В других торговых точках, включая DNS и «Офисмаг», клялись, что о закрытии не может идти и речи.

А собственница и одновременно управляющий ТЦ «Республика» Фаниля Яппарова пока воздержалась от комментариев относительно преобразований в торговом комплексе.



Тем не менее знакомые с ситуацией источники «Реального времени» подтвердили информацию о подготовке ТЦ к масштабной перезагрузке.

«Это торговый центр на районе»

— Мы открывали заведения в гораздо более худших локациях, чем ТЦ «Республика» — для нашего бизнеса не бывает плохих или хороших мест, — оценил, по просьбе «Реального времени», перспективы «перезагрузки» ТЦ «Республика» ресторатор Нурислам Шарифуллин, у которого здесь работает ресторан грузинской кухни. — Локация в общепите — это когда ты под место создаешь концепцию заведения. Например, в спальных районах мы открываем большие рестораны с детскими комнатами. А если говорить про «Республику», то, на мой взгляд, это та история, которая недооценена, потому что не закончена. Если там сделают фасад, понятную навигацию и все немного осовременят и обеспечат понятный заезд на парковку, то все получится.

Шарифуллин подчеркнул, что у ТЦ «Республика» есть предпосылки для успешного развития — хорошая локация, хороший пешеходный трафик, есть подъездная дорога, закрытая и открытая парковки. Кроме того, в «Республику» можно попасть прямо из метро — для расположенного в центре города объекта это уникальное конкурентное преимущество. Собственникам остается преобразить центр в соответствии с ожиданиями целевой аудитории.

— Я — ресторатор, не девелопер, но на мой взгляд, целевая аудитория здесь — это семейные люди, которые живут и работают в центре города. Это так сказать, торговый центр «на районе», но район тут — это самый центр города. Там очень много людей, которые работают на Петербургской. А если кинотеатр будет открыт на этаже, где находится ресторан, для рестораторов это будет просто отлично! К тому же в центре хороших кинотеатров мало, и, если туда придет хороший кинотеатр, это будет, конечно, классно.

Семейный ТЦ — очень хорошо, кинотеатр — не очень

Девелоперы же оценивают перспективы «перезагрузки» ТЦ «Республика» достаточно противоречиво.

— Там достаточно высокие ставки аренды — 1,2—1,8 тысячи рублей за квадратный метр, а на отдельные помещения у входов на первом этаже могут быть и выше, при стоимости эксплуатации порядка 280 рублей за квадратный метр, — говорит генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Однако сам ТЦ был заполнен процентов на 90. Там есть не очень удачная особенность — нет собственной парковки, ее арендуют у «Кольца». Но это здание достаточно высоко ценится федеральными арендаторами, поскольку этот торговый центр имеет прямой выход в метро. Он также пользуется спросом у малого бизнеса, поскольку в соседнем «Кольце» ставки аренды выше, а формат помещений больше. Кроме того, в последнее время «Республика» стала ориентироваться на семейный формат — там появились хорошая игровая площадка — парк аттракционов «Тики Вики», семейный ресторан.

Что касается стоимости помещений (самые дорогие находятся на нижних этажах — с выходами на улицу Петербургскую и в Щербаковский переулок), то цены на них, по данным Ахмерова, доходят до 140 тыс. рублей за квадратный метр.

Высокие цены с лихвой оправдывает доходность помещений. По данным «А-Девелопмент», валовая доходность торговых площадей варьируется от 10 до 12%.

— Уход гипермаркета «Магнит Семейный» — потеря для ТЦ «Республика», — считает полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. — Хотя причины, наверное, всем понятны: не самая удобная парковка и пешеходный доступ не давали получать высокой выручки продуктовому якорю. Найдется ли новый продуктовый оператор — пока под вопросом. Идея устройства кинотеатра на верхних этажах торгового центра мне представляется сомнительной по двум причинам. Первая — конструктивные особенности здания. Для установки гребенки (сооружение, имитирующее форму ступеней для установки зрительских кресел) требуется достаточная высота потолка, шаг колонн имеет значение. Вторая причина — способность кинотеатра выступать в качестве трафикообразующего арендатора.

Стрюкова отметила, что у этого объекта вообще сложная судьба: «Часть помещений распроданы, такая структура собственности еще больше усложняет реконцепцию и перезапуск объекта».