Официальное представительство Гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан
Общая информация
Официальное представительство РГУД в Республике Татарстана начало работать с 2010 года. Представительство ведет работу по организации круглых столов в сфере недвижимости, классификации бизнес и торговых центров г. Казани, принимает участие в международных и региональных мероприятиях РГУД.
Руководитель — Стрюкова Елена Николаевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, ул. Восстания, 100
- Телефон: (987) 297-13-08
- Email: kazan@rgud.ru
- Сайт: https://rgud.ru/predstavitelstva-2/respublika-tatarstan/
Дата последнего обновления: 29.10.2020