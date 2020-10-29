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Официальное представительство Гильдии управляющих и девелоперов в Республике Татарстан

Общественные организации

Общая информация

Официальное представительство РГУД в Республике Татарстана начало работать с 2010 года. Представительство ведет работу по организации круглых столов в сфере недвижимости, классификации бизнес и торговых центров г. Казани, принимает участие в международных и региональных мероприятиях РГУД.

Руководитель — Стрюкова Елена Николаевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, ул. Восстания, 100
  • Телефон: (987) 297-13-08
  • Email: kazan@rgud.ru
  • Сайт: https://rgud.ru/predstavitelstva-2/respublika-tatarstan/

Дата последнего обновления: 29.10.2020

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