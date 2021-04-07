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В Казани снесут развлекательный комплекс «Ривьера»

06:52, 07.04.2021 25
В Казани снесут развлекательный комплекс «Ривьера»
Фото: Максим Платонов

Развлекательный комплекс «Ривьера» скоро пойдет под снос. Клиенты начали получать отказы в бронировании мероприятий на лето, им возвращают деньги.

Здание развлекательного комплекса было выкуплено с торгов в декабре прошлого года питерским ООО «Кравт Инвест» (входит в ГК Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна). Его продали не с первого раза и по рекордно низкой цене — вдвое ниже первоначально заявленной стоимости — за 418 млн рублей при стартовой цене почти в 900 млн. Уже тогда, сразу после продажи, эксперты рынка недвижимости делали заявления о целесообразности сноса морально устаревшего здания. Поэтому известие о демонтаже РК «Ривьера» выглядит закономерным в этой связи.

Фото: kazanriviera.ru

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу группы компаний Kravt Invest с просьбой рассказать о планах собственника по развитию территории. Вопросам о сносе «Ривьеры» здесь не удивились, не опровергнув информацию о демонтаже, но от подробностей воздержались, пообещав все рассказать позднее.

Почему бизнес в здании стал бесперспективным, а на его месте скоро может вырасти жилой комплекс — подробнее в нашем материале.

Ольга Плешкова
ОбществоБизнес Татарстан
комментарии 25

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    а модно приезать и заьрать все что там есть?
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  • Анонимно 07 апр
    можно,но не нужно
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  • Анонимно 07 апр
    Все правильно. Аульной Казани это не нужно. Да и на развлечения у нас денег нет. Надо работать чтобы прокормиться. Так что не до жиру быть бы живым.
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  • Анонимно 07 апр
    Печально. И это накануне летнего сезона оставляют без аквапарка.
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    Анонимно 07 апр
    про аквапарк речь не идёт
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    Анонимно 07 апр
    речь о ТРЦ, аквапарк не продавали
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    Анонимно 07 апр
    Аквапарк то тут при чем? Речь идёт о развлекательном центре.
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  • Анонимно 07 апр
    Жаль. Отдыхали не только жители Казани , с других областей приезжали на каникулах с детьми
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    Анонимно 07 апр
    Приезжали в водную зону, а не в рестораны и кинотеатр . О них речь идёт.
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    Анонимно 07 апр
    Скоро крах за Вами... А дети Ваши, это увидят и коснутся этих перемен!
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    Анонимно 07 апр
    Мы живём один раз, по этому я думаю, что было не развито своим смыслом, то всегда и подариться, таким же безсмысленном...!
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    Анонимно 07 апр
    Все что предоставляется Людям, они должны понимать почему кому-то это всё за копейки, а я подчёркиваю только своим близким и друзьям в ковычках... И тогда давайте подумаем, где есть правда за простым народом, а где есть хулиганство в мягкой степени... И опять же в.... "..."
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    Анонимно 07 апр
    А что касается ЖК комплексов, вокруг много земли, только муниципалитет не хочет давать людям что они заслужили, они последние трусы готовы с них снять, что бы получить свое влияние над госпосподством менее развитых духовно и морально развитых людей!!!!!! Перемены и в духовном мире и моральном отношении к друг другу человечества, уже показывают свои нравы, а самое тяжолое что можно, но не каждому дано понять, мы иэживаем всё то, что раньше называли будущем светлым(!
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  • Анонимно 07 апр
    Может развлекательный центр и не живой, его снос оправдан, но зачем ради очередного ЖК? Хотели же концертный зал в том месте построить...
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  • Анонимно 07 апр
    Туристам и рестораны интересны и кинотеатр.
    и ВООБЩЕ МОВЕТОН УКАЗЫВАТЬ ТУРИСТАМ. Они на такое обращение просто не приедут.
    сносить глупо.глупо утверждать что морально устарели эти объекты.
    вообщем казань смешной город
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    Анонимно 07 апр
    Его город таким сделали к сожалению. Смешным.
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  • Анонимно 07 апр
    Лишь бы сносили без каких-либо сотрясений окружающих зданий!
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  • Анонимно 07 апр
    Да,да. Казань остро нуждается в новых ЖК. Друг на друге, в тесноте, но не в обиде. Метшин зайдет в историю.
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  • Анонимно 07 апр
    Лучше бы Леруа снесли, не понятно что в таком месте делает строительный магазин.
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    Анонимно 07 апр
    Строительные материалы продаёт по выгодным ценам вот что он там делает!!
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    Анонимно 07 апр
    а вы наверное новую квартиру или котедж покупаете если хотите что-то поменять. Ремонтом не занимаетесь?
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  • Анонимно 07 апр
    А потому что надо распилить очередные бюджетные деньги. при строительстве пилили и на очередном строительстве будут пилить. Всё очень просто. И не ведитесь на очередную байку, вас тупо разводят
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  • Анонимно 07 апр
    очередной жилой массив в этом районе и ни одной школы и детских садов.
    Говорят, мэрия ломает голову где взять школы - стройте их, а не жилые массивы. Посмотрите сколько их (жилых домов) там, ступить некуда((
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  • Анонимно 08 апр
    Началось,скоро под бульдозер торговые центры пойдут
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  • Анонимно 08 апр
    Жалко что на этом месте построят , убогие страшные многоэтажки
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