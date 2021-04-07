В Казани снесут развлекательный комплекс «Ривьера»
Развлекательный комплекс «Ривьера» скоро пойдет под снос. Клиенты начали получать отказы в бронировании мероприятий на лето, им возвращают деньги.
Здание развлекательного комплекса было выкуплено с торгов в декабре прошлого года питерским ООО «Кравт Инвест» (входит в ГК Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна). Его продали не с первого раза и по рекордно низкой цене — вдвое ниже первоначально заявленной стоимости — за 418 млн рублей при стартовой цене почти в 900 млн. Уже тогда, сразу после продажи, эксперты рынка недвижимости делали заявления о целесообразности сноса морально устаревшего здания. Поэтому известие о демонтаже РК «Ривьера» выглядит закономерным в этой связи.
«Реальное время» направило запрос в пресс-службу группы компаний Kravt Invest с просьбой рассказать о планах собственника по развитию территории. Вопросам о сносе «Ривьеры» здесь не удивились, не опровергнув информацию о демонтаже, но от подробностей воздержались, пообещав все рассказать позднее.
Почему бизнес в здании стал бесперспективным, а на его месте скоро может вырасти жилой комплекс — подробнее в нашем материале.
комментарии
и ВООБЩЕ МОВЕТОН УКАЗЫВАТЬ ТУРИСТАМ. Они на такое обращение просто не приедут.
сносить глупо.глупо утверждать что морально устарели эти объекты.
вообщем казань смешной город
Говорят, мэрия ломает голову где взять школы - стройте их, а не жилые массивы. Посмотрите сколько их (жилых домов) там, ступить некуда((