В Казани снесут развлекательный комплекс «Ривьера»

Фото: Максим Платонов

Развлекательный комплекс «Ривьера» скоро пойдет под снос. Клиенты начали получать отказы в бронировании мероприятий на лето, им возвращают деньги.

Здание развлекательного комплекса было выкуплено с торгов в декабре прошлого года питерским ООО «Кравт Инвест» (входит в ГК Kravt Invest Игоря Евтушка и Валерия Кравцуна). Его продали не с первого раза и по рекордно низкой цене — вдвое ниже первоначально заявленной стоимости — за 418 млн рублей при стартовой цене почти в 900 млн. Уже тогда, сразу после продажи, эксперты рынка недвижимости делали заявления о целесообразности сноса морально устаревшего здания. Поэтому известие о демонтаже РК «Ривьера» выглядит закономерным в этой связи.



Фото: kazanriviera.ru

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу группы компаний Kravt Invest с просьбой рассказать о планах собственника по развитию территории. Вопросам о сносе «Ривьеры» здесь не удивились, не опровергнув информацию о демонтаже, но от подробностей воздержались, пообещав все рассказать позднее.

Почему бизнес в здании стал бесперспективным, а на его месте скоро может вырасти жилой комплекс — подробнее в нашем материале.

Ольга Плешкова