Экс-владелица «Савиново» стала собственником казанского ТЦ «Республика»

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Московская девелоперская компания «Управляющая компания «Проект-Сити» вышла из капитала ТРЦ «Республика», продала около трети площадей центра (5,8 тыс. кв. м) и земельный участок под ним экс-владелице ТК «Савиново» Фаниле Яппаровой. Информацию об этом «Реальному времени» подтвердили генеральный директор «Управляющей компании «Проект-Сити» Максим Ефимкин и сама Фаниля Яппарова.

Яппарова пояснила, что сейчас она — новый управляющий в торговом комплексе в центре города.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Кадастровая стоимость проданных площадей в ТРЦ «Республика» (5,8 тыс. кв. м в здании или свыше трети; общая площадь ТЦ — 19,5 тыс. кв. м, — прим. ред.) оценивается в 234,8 млн рублей. Площадь земельного участка под ТРЦ — 0,6 га, кадастровая цена — 64,5 млн.

В разговоре с «Реальным временем» арендаторы площадей в «Республике» заявили, что смена собственников прошла незаметно и практически никак не коснулась их.

— В управляющей компании работают адекватные ребята, которые входят в положение каждого арендатора и не меняют условия в худшую сторону, как случается в других ТЦ, — рассказал ресторатор Нурислам Шарифуллин, открывший в торговом центре заведение «Славяне».



Подробности — в материале «Реального времени».