Аграрии Татарстана из-за прошедшей жары опасаются потерять до 20% будущего урожая зерновых

Земледельцы прилагают усилия по спасению всходов и озимых и надеются на меры, которые предпринимает Минсельхоз РТ

Фото: Илья Репин

В течение двух недель на территории Татарстана царила аномальная жара — показатели дневной температуры побили все рекорды за последнее столетие. По оценке экспертов республиканской гидрометеослужбы жаркая и ветреная погода серьезно иссушила почву. Несмотря на погодные условия, сельские районы почти завершили посевную, рассказал сегодня глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров — осталось засеять лишь кукурузу, рапс и высадить картофель. Но все же и министр, и эксперты аграрного сектора опасаются, что засуха окажет негативное влияние на итоговой урожай, наибольший урон, если в республику не придут дожди, почувствуют на себе озимые культуры.

Сохранить посевы помогут своевременные меры

В зоне особого внимания сельхозпроизводителей республики в эти дни — площади озимых и яровых культур. Сегодня в ходе совещания с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в ходе совещания глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров, на озимых культурах, где осенью была соблюдена технология глубокого рыхления почвы, проблем практически нет. Он считает, что сохранить потенциал озимых культур поможет корневая и листовая подкормка — «многие хозяйства работают в этом направлении с учетом научных рекомендаций». Но что касается яровых культур, то жара привела к бурному развитию вредителей и сорных растений. С учетом неблагоприятных погодных условий Зяббаров призвал глав сельских районов и хозяйств вести постоянный мониторинг полей, чтобы своевременно применять необходимые технологические приемы.

Напомнил министр, и о том, что при проведении защитных мероприятий нужно учитывать интересы пчеловодов: «Еще раз обращаюсь к руководителям хозяйств: ответственность за сохранность пчелосемей ложится на ваши плечи, поэтому требую строго соблюдать регламент данных работ. За каждый случай гибели пчел руководитель хозяйства несет персональную ответственность».

Жара и отсутствие дождей повлияли не только на состояние растений, но и на животноводческий сектор. Из-за теплового стресса, который испытывают коровы, снижаются надои молока — ежедневно республика не дополучает порядка 5 тонн молока. Глава Минсельхоза посоветовал руководителям хозяйств обеспечить бесперебойное водоснабжению животных, а в коровниках создать оптимальный микроклимат.

В свою очередь президент Татарстана отметил, что в выходные в республике ожидаются «дожди, которые, надеюсь, благоприятно скажутся на результатах урожая. Все вопросы по уходу и качеству кормов также очень важны».

«Эта аномальная жара — экзамен»

Как считают опрошенные «Реальным временем» эксперты, державшаяся до последних дней жаркая погода может оказать негативное влияние на итоговый урожай. По мнению замглавы Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахира Хадеева, если погодные условия не изменятся и в республику не придут дожди, то урожай озимых может быть ниже показателя предыдущих лет на 15-20%, а яровых — от 5 до 10%: «Что касается овощных культур, подсолнечника, то там нет проблем, а для яровых культур сегодня важно защитить их от вредителей — защита выходит на первый план — и дать питание. Также необходимо убрать и уплотнять старовозрастные травы».

— Татарстан находится в зоне рискованного земледелия. И эта аномальная жара — экзамен на проверку. Во-первых, выявляет, у кого в голове настоящая засуха, проверяет на жизнеспособность существующие в сельском хозяйстве технологии, во вторых, выявляет уровень познания и действия агрономической службы в экстремальных погодных условиях. В равных возможностях некоторые нашли решения, которые адаптированы к условиям засухи — вот они не проиграют, а это есть большое хорошо для всех.

Эксперт уверен, что экзамен держат не только земледельцы, а также научно- образовательные учреждения, исполнительные (в том числе Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики) и законодательные органы власти — «насколько принятые законы и нормативно-правовые акты на долговременный период обеспечивают продовольственную безопасность на сегодня и завтра реализуются на полях и в домах, квартирах, торговых сетях Татарстана».

Глава ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров считает, что безусловно, жара оказывает негативное влияние на состояние дел в агропромышленном секторе, но не сильно, потому что «пока еще май — это то время, когда в почве еще есть влага, оставшаяся после таяния снега.

— Если такие погодные катаклизмы сохранятся, то негативные последствия будут. Для того, чтобы развиваться, растениям нужен достаточный объем влаги. Результат воздействия этой погоды мы, скорее всего, ощутим по озимым в конце июня, а по яровым- в июле.

Одним из действенных методов, который позволит аграриям не переживать из-за погодных аномалий — это внедрение программы мелиорации, считает Байтемиров. «Причем не просто лить воду, которая будет испаряться под воздействие жары, а довести воду до растений, кроме того, выработать технологии переработки земли, чтобы с наименьшими затратами получить наибольший урожай». Говоря о прогнозах на урожай, глава ассоциации фермеров предположил, что урожай этого года будет меньше прошлогоднего: «Все будет зависеть от погоды — если пойдут дожди сейчас, то всходы и озимые еще смогут набрать силу, и от мер, которые предпринимают земледельцы. Если мы говорим об урожайности и опасаемся , что она будет низкой, то необходимо пересеять поздними культурами. Срочно необходимо принимать меры и это в большей степени зависит от Министерства сельского хозяйства республики, как он сработает в этих условиях».

Неблагоприятные прогнозы дают аграрии Удмуртии и Оренбуржья

Жара, характерная для июля, пришла в разгар посевной не только в Татарстан, но и ряд других регионов России. Такой характер погоды может негативно повлиять на будущий урожай, считают опрошенные агентством «Интерфаксом» эксперты — много будет зависеть от того, пишет издание, сколько влаги накоплено в почве и как долго задержится аномальное тепло.

Так, в Удмуртии темпы посевной замедлились — объем засеянных яровых культур составил лишь 82,4% от плана, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики. Ведомство отмечает, что жаркая погода не только отбирает почвенную влагу, но и стала причиной роста сорняков, а на посевах злаковых из-за нее появились опасные вредители.

Неблагоприятные прогнозы для развития посевов на ближайшее время дают и в Минсельхозе Оренбургской области: в настоящий момент запасы продуктивный влаги в почве ещё имеются, но с минимальными значениями, отмечают в ведомстве.

«Высокая температура воздуха, установившаяся в регионе, безусловно, может повлиять на рост и развитие растений», — заявили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. Однако прогнозов о влиянии жары на качество будущего урожая, самарские аграрии пока не делают, считая, что это пока преждевременно. Сев яровых в этом регионе выполнен пока на 80% от плана, идет сев технических и поздних яровых культур.

В Минсельхозе Саратовской области считают, что период аномальной жары будет непродолжительным и не сможет повлиять на урожай и качество зерна.