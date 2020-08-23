Жительницу Казани укусил скорпион, который оказался в купленном винограде

Жительницу Казани укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде. Об этом она сообщила в соцсетях.

Девушка сфотографировала скорпиона, сидящего на ветке винограда и медицинскую справку, в которой написано, что пациентку действительно укусило животное. Уточнять адрес торговой точки, где попался виноград, потерпевшая не стала. Но предупредила других, что неизвестно, единственный ли это «виноградный гость» или есть еще.

Информацию об инциденте подтвердили «Реальному времени» в Минздраве Татарстана. По данным пресс-службы ведомства, пациентку с укусом скорпиона доставили скорой помощи в отделение токсикологии Городской клинической больницы № 7. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас жизни девушки ничего не угрожает.

Этим летом за медпомощью из-за укусов клещей обратились более 1,6 тыс. жителей Казани.

