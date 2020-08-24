Зоолог рассказал об опасности укуса скорпиона после инцидента в Казани

Зоолог Владимир Ефременко рассказал, что укус скорпиона не опасен и россияне могут не принимать дополнительных мер против этих животных.

«Это не очень опасно. Обычная вакцинация буквально в течение пяти минут поможет. Если вы переходите через дорогу, то посмотрите на светофор. Если горит красный, то идти нельзя. Если зеленый, идите, но и то не факт, что вас не собьет машина», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Арахнолог Кирилл Еськов уточнил, что скорпионы в России водятся только на Северном Кавказе и на южном берегу Крыма. Они живут под камнями, в небольших норках. Иногда скорпионы могут заползти в обувь, если человек остановился в степных и полупустынных местах.

В минувшие выходные жительница Казани рассказала, что ее укусил скорпион, спрятавшийся в купленном винограде.

