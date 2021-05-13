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Путин поручил внести предложение о награждении госнаградами сотрудников гимназии в Казани, где была стрельба

14:48, 13.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
Путин поручил внести предложение о награждении госнаградами сотрудников гимназии в Казани, где была стрельба
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин поручил внести предложение о награждении госнаградами учителей и сотрудников гимназии №175 в Казани, где была стрельба. Об этом он сообщил на совещании, которое транслирует телеканал «Россия 24».

— И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой — так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева: пожертвовала жизнью ради своих учеников, — заявил Путин.

По его словам, многие учителя, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и «были готовы бороться».

— Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг, — подчеркнул президент РФ.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 май
    Это было бы очень правильно. показали пример некоторым нашим представителям власти. Преклоняю колено перед ними- этими действительно УЧИТЕЛЯМИ.
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  • Анонимно 13 май
    нет четкого ответа когда отменят мораторий на смертную казнь как в сша китае беларусе этим убийцам детей ведь 99 процентов граждан россии за отмену в чем вопрос
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