Путин поручил внести предложение о награждении госнаградами сотрудников гимназии в Казани, где была стрельба

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Президент России Владимир Путин поручил внести предложение о награждении госнаградами учителей и сотрудников гимназии №175 в Казани, где была стрельба. Об этом он сообщил на совещании, которое транслирует телеканал «Россия 24».

— И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали собой — так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева: пожертвовала жизнью ради своих учеников, — заявил Путин.



По его словам, многие учителя, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и «были готовы бороться».

— Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост, все исполнили свой профессиональный и человеческий долг, — подчеркнул президент РФ.