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Власти Татарстана готовят списки работников казанской гимназии, которые проявили героизм во время стрельбы

08:45, 16.05.2021 Сюжет:  Атака на гимназию №175 2
Власти Татарстана готовят списки работников казанской гимназии, которые проявили героизм во время стрельбы
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана готовят список преподавателей и других сотрудников казанской гимназии №175, которые вели себя героически во время нападения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Там уточнили, что пока список не готов, но он будет обнародован в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

— Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть, — рассказали ТАСС в ведомстве.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил внести предложения о награждении госнаградами преподавателей и сотрудников гимназии №175 в Казани. Он отметил, что учителя и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально.

ОбществоВластьОбразованиеПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 май
    Какие госнаграды (за что) терорист сам сдался.
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  • Анонимно 16 май
    Выполняли свою работу, что здесь героического?Ситуация, конечно, нестандартная, но и , кроме, учительницы английского языка и учителя литературы (мужчина), все вели себя по ситуации...А вот эти два учителя - молодцы!
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