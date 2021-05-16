Власти Татарстана готовят списки работников казанской гимназии, которые проявили героизм во время стрельбы

Власти Татарстана готовят список преподавателей и других сотрудников казанской гимназии №175, которые вели себя героически во время нападения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Там уточнили, что пока список не готов, но он будет обнародован в ближайшее время.

Фото: realnoevremya.ru

— Это не так просто, надо никого не забыть, никого не обидеть, — рассказали ТАСС в ведомстве.

На этой неделе президент России Владимир Путин поручил внести предложения о награждении госнаградами преподавателей и сотрудников гимназии №175 в Казани. Он отметил, что учителя и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально.

