Кузнецова и Кравцов возложили цветы к стихийному мемориалу у казанской гимназии №175

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Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов возложили цветы к стихийному мемориалу рядом с казанской гимназией №175, где сегодня в результате стрельбы погибли школьники и учителя. Видео опубликовал ТАСС.

В Казани также находится и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Вместе с главой Минпросвещения РФ и президентом РТ Рустамом Миннихановым они посетили раненных при стрельбе в школе детей. Пострадавшие находятся в ДРКБ.



Напомним, у казанской гимназии, где сегодня утром произошла стрельба и прогремел взрыв, появился стихийный мемориал. Люди начали нести к месту трагедии цветы и детские игрушки. Мемориалы также организовали в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Стихийные мемориалы в память о трагедии в столице Татарстана появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и других.

Татьяна Демина