«Лучшие ректоры КАИ были КАИстами»

Какого управленца ждет главный технический вуз Татарстана

64-летний Альберт Гильмутдинов не будет в третий раз баллотироваться на пост ректора КНИТУ-КАИ. Это решение экс-глава Минобрнауки Татарстана обнародовал 1 февраля на ученом совете вуза, и для многих оно стало неожиданным. В апреле КАИ ждут выборы нового ректора — на этот пост претендуют четыре кандидата. В их числе — «варяг» из КФУ. «Реальное время» выслушало от Гильмутдинова причины, которые побудили его снять свою кандидатуру, а еще узнало основные пункты программ всех кандидатов в ректоры. А эксперты, хорошо знакомые с ситуацией, порассуждали, какой ректор нужен КАИ, чтобы сохранить его славу и атмосферу.

«Я навсегда останусь «КАИстом»!

Альберт Гильмутдинов был представлен коллективу КНИТУ-КАИ в качестве и. о. ректора 20 сентября 2012 года. На посту он сменил печально известного Николая Абрукова, сменить которого просили сами сотрудники вуза. В 2013 году прошли новые выборы, и Гильмутдинов после выборов стал ректором уже без приставки «и. о.». Доктор физико-математических наук, профессор и действительный член Академии наук РТ, до прихода в КАИ он возглавлял Министерство образования Татарстана. В 2018 году Гильмутдинова переизбрали на второй срок. И все шло к тому, что он же займет пост главы КНИТУ-КАИ и в третий раз. Изначально этому мог помешать возраст Альберта Харисовича — 27 июля ему исполняется 65 лет. В эти же сроки его ректорский контракт с Министерством науки и высшего образования РФ истекает. Но в 2020 году предельный возраст ректоров вуза разрешили увеличить до 70 лет. Так что формально оснований для отставки у Гильмутдинова не было.

1 февраля состоялся ученый совет КНИТУ-КАИ, основным вопросом которого было утверждение списка кандидатов на должность ректора. Первым слово взял Альберт Гильмутдинов. «Я заявляться на эти выборы не буду, — заявил действующий ректор КАИ. — Университет стоит перед 10-летним этапом реализации программы стратегического академического лидерства, и эту работу должен возглавить уже новый лидер и новая команда. Университет сейчас на подъеме, и у меня есть основания гордиться тем, что я сделал, а не цепляться за должность. Мы за эти годы сделали многое, чтобы вернуть величие университета. Я навсегда останусь «КАИстом»! А ректором пусть будет тот, кого изберет коллектив».

1 февраля состоялся ученый совет КНИТУ-КАИ, основным вопросом которого было утверждение списка кандидатов на должность ректора. Фото: kai.ru

Для многих это стало громом среди ясного неба. На заседании ученого совета озвучили список кандидатов на должность ректора, каждый из которых соответствует формальным требованиям. Выборы пройдут в апреле. Всего кандидатов четверо:

Алмаз Гайсин, заведующий кафедрой технической физики КНИТУ-КАИ (выдвинут решением ученого совета физико-математического факультета),

Махмут Ганиев, директор Набережночелнинского института КФУ (самовыдвиженец),

Алексей Лопатин, действующий проректор вуза по образовательной деятельности и воспитательной работе (выдвинут решением ученого совета института радиоэлектроники и телекоммуникаций),

Светлана Юдина, директор Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ (выдвинута решением ученого совета филиала). Выборы ректора будут проходить в КНИТУ-КАИ в апреле в связи с окончанием срока полномочий действующего ректора.

«Мне показалось, что работать ректором до 2026 — это уже перебор»

В интервью «Реальному времени» Альберт Гильмутдинов признался, что решение не выдвигаться на третий срок точно не было принято спонтанно:

— Оно потихоньку зрело в течение года как возможность, но окончательно выкристаллизовалось лишь к заседанию ученого совета.

Мотивы своего решения ректор скрывать не стал:

— Я был избран сроком на 5 лет и, соответственно, мое заявление в Министерстве науки и высшего образования РФ тоже было на 5 лет — до 2023 года. Такие полномочия на второй ректорский срок мне были предоставлены на конференции трудового коллектива КАИ. Но на тот момент действовало законодательное ограничение, согласно которому ректором может быть человек не старше 65 лет. Поэтому мой контракт с Министерством заканчивается ровно в день моего 65-летия — 27 июля 2021 года. Если бы мне дали доработать до 2023 года, то я бы свой полный второй срок отработал без проблем. Но правила поменялись — сейчас благодаря новому законодательному решению ректорам можно работать до 70 лет. В этих условиях единственный способ остаться ректором — по достижению 65 лет заявляться на полный срок и работать уже до 70 лет. Но пятилетний цикл — это очень серьезные обязательства перед коллективом, моим университетом. Мне показалось, что работать ректором до 2026 года — это уже перебор. Поэтому взвесив все «за и против», я принял такое компромиссное для себя решение.

Отвечая на вопрос об оптимальном преемнике, Гильмутдинов политкорректно ответил, что коллектив КНИТУ-КАИ выдвинул трех очень достойных кандидатов. Каждого из них ректор искренне уважает и считает, что для любого из них это будет хорошая школа. Правда, выделить кого-то из троих «каистов» отказался: неправильно будет, если действующий ректор явно обозначит свои симпатии.



Оставив кресло ректора, Гильмутдинов не планирует прощаться с КАИ — он останется работать здесь в качестве завкафедрой лазерных и аддитивных технологий:

— Эту кафедру я с нуля создавал сам. К детищу относишься с особой теплотой, поэтому я его никогда не брошу. Буду заведовать этой кафедрой столько, сколько хватит сил.

«Сила КАИ состоит в том, что это бренд, известный с советских времен»

Жизнь одного из кандидатов в ректоры, 41-летнего доцента Алексея Лопатина, уже давно связана с родным вузом. Он — выпускник КАИ, двигателист-ракетчик, сейчас заведует кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок (и заодно является одним из проректоров вуза). Карьеру в вузе начинал с должности секретаря приемной комиссии, был председателем совета молодых ученых, главой совета выпускников вуза.

Лопатин с упоением рассказывает «Реальному времени» о приоритетных направлениях развития вуза. А заодно сообщил, что для него решение Гильмутдинова сюрпризом не стало.

— Проректора университета плотно взаимодействуют с ректором. Поэтому я знаком с позицией Альберта Харисовича о том, что он бы не хотел стать человеком, который прирастает к своему месту и не может вовремя уйти. Я от него многократно слышал, что нужно уходить на пике достигнутого. И для того, чтобы вуз развивался, должна быть сменяемость руководств. Известный факт, что он рейтинговый ученый с хорошей международной репутацией. Думаю, у него возникло желание глубже погрузиться в свою научную среду, тем более, что достигнуты значимые результаты.

Кандидат рассуждает, что в России пока еще только формируется культура плановой смены поколений:

— Иногда такие решения кажутся необычными. На самом деле, это нормальный процесс. В университете практически все административные должности выборные. По сути, университет всегда живет циклами. Поколения должны обновляться именно для того, чтобы университет развивался.

Говоря о своем выдвижении на должность ректора, Лопатин сообщает, что точно сможет справиться с этой работой. Он признается, что его желания и амбиции подкреплены поддержкой коллектива и достижениями — если бы этого не было, заявляться бы не стал. А свой достаточно нежный для ректора возраст (напомним, ему всего лишь 41) уравновешивает в рассуждениях тем, что отлично знает все аспекты университетской жизни, знает и понимает каждый уголок вуза. «Только тогда можно принимать взвешенные решения и понимать, какие действия в стратегической перспективе приведут университет к успеху», — уверенно говорит ученый.



Среди главных приоритетов для вуза Лопатин называет кадры, подготовку студентов и привлечение иногородних абитуриентов, интернационализацию образования, исследования и разработки, воспитательную работу. Это основные киты, на которых базируется хороший университет, убежден он.

— Самое главное в университете — кадры. Можно разработать какую угодно программу, хоть высадку на Луну. Но если в университете нет кадров, ничего не получится. Причем должен соблюдаться разумный баланс между опытом и молодостью — считает он. По его мнению, средний опыт преподавателей в вузе должен быть 48 лет (сейчас в КНИТУ-КАИ — 51).

Еще один пункт предвыборной программы — принцип образования через науку. Фото: kai.ru

Еще один из приоритетов молодого кандидата — подготовка инженерной элиты страны, кадрового обеспечения для промышленности Татарстана. Он хочет развивать кадровый потенциал среди молодежи, чтобы как можно больше талантливых ребят оставались в республике. Из других регионов привлекать таланты — тоже необходимо:

— Сила КАИ состоит в том, что это бренд, известный с советских времен. Мы видим задачу в том, чтобы стать своеобразным хабом кристаллизации инженерной талантливой молодежи и будущей инженерной элиты.

И, наконец, еще один пункт предвыборной программы — принцип образования через науку: «Только в сильном исследовательском университете возможны сильные образовательные программы. Если этого нет, то это просто передача информации».



«Женское управление крупным техническим вузом помогло бы выявить скрытые потенции»

Единственная женщина среди кандидатов — директор альметьевского филиала КНИТУ-КАИ, доктор экономических наук, профессор Светлана Юдина. В 1994 году она окончила нефтяной институт в Альметьевске, до 2000 года работала там. С 2014 года стала доцентом кафедры экономики машиностроения, а в 2016 возглавила альметьевский филиал КНИТУ-КАИ.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» Светлана Юдина призналась, что снятие кандидатуры Альберта Гильмутдинова стало для нее полной неожиданностью:

— До сих пор немного растеряна. Вплоть до 1 февраля думала, что хорошо знаю, кому прежде всего придется оппонировать...

Выборы ректора для нашей собеседницы уже не первые — она уже участвовала в них в 2018 году. И, кстати, с гордостью говорит, что многие пункты из ее предвыборной программы услышал и реализовал Гильмутдинов.

— Это и целенаправленная работа по повышению позиции КАИ в международных рейтингах, и совершенствование деятельности обеспечивающих подразделений, и дебюрократизация и, конечно же, — сохранение филиальной сети, — рассказывает Юдина. — Все это и многое другое — актив сегодняшнего КАИ. Но нужно немного добавить скорости позитивных преобразований. Деталей раньше времени раскрывать не хочу...

По словам директора альметьевского филиала КНИТУ-КАИ, энергии и идей у нее достаточно, амбиций тоже не занимать:

— Я убеждена, что женское управление крупным техническим вузом сегодня помогло бы выявить некоторые скрытые потенции в коллективе и задействовать новые творческие аспекты деятельности, — обращает она внимание на гендерную составляющую своего выдвижения.



«Прошел свой путь от техника до заведующего кафедрой, работал на «земле»

Еще один кандидат на ректорство, самый молодой из всех — завкафедрой технической физики 33-летний Алмаз Гайсин. Несмотря возраст, он уже доктор технических наук, доцент, лауреат премии РАН, Государственной премии РТ в области науки и техники. Гайсин — выпускник КАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Получил второе высшее образование в КФУ, обзаведясь дипломом переводчика.

— Я убежден в том, что университет должен возглавлять человек, который связывает свою жизнь с КАИ, знает его традиции и нужды преподавателей, — рассказал Гайсин в беседе с нашим изданием. — Я прошел свой путь от техника до заведующего кафедрой, работал на «земле», как принято сейчас говорить...

В мечтах этого кандидата — КАИ должен стать одним из ведущих образовательных центров России с сильной научно-технической базой.

Неожиданный поворот



Четвертый кандидат — самовыдвиженец, 58-летний директор Набережночелнинского института КФУ Махмут Ганиев. Конечно, для КАИ он человек не чужой. Ганиев окончил КАИ по специальности инженера-механика и аспирантуру вузу. В 1985—1987 годах — младший сотрудник, 1992—1996 — старший преподаватель КАИ. С 1996 по 2012 года возглавлял елабужский филиал КАИ. Однако в 2012 году Ганиев перешел в КФУ, где возглавил челнинский филиал. Профессор, доктор технических наук.

Ганиев отказался давать комментарии «Реальному времени». Но коротко прокомментировал свое решение выдвинуться на пост ректора КНИТУ-КАИ изданию Chelny-biz.ru. «Я провел в стенах в КАИ суммарно 33 года. Шесть лет я учился и 27 лет работал в вузе. КАИ — моя альма-матер», — говорит он.

Самовыдвижение Махмута Ганиева стало для многих неожиданностью. Собеседники «Реального времени» в стенах КАИ, не пожелавшие называться, рассказывают: среди сотрудников вновь оживились слухи о том, что готовится «интервенция» КФУ в стены технического университета и если не слияние, то некоторый патронат одного университета над другим. Наличие этих слухов косвенно подтвердил на днях ректор КФУ Ильшат Гафуров — и тут же их опроверг:

— Если рассуждать о возможности присоединения, то никакого кураторства и в мыслях нет, — заверил он. — КАИ — один из ведущих университетов Казани со своим направлением подготовки. Более того, мы договорились, на каких сферах делаем акценты. Например, область авиации в Казанском университете не идет. Мы сосредоточились на машиностроении и автомобилестроении. Хотя не исключена возможность совместной работы.

Альберт Гильмутдинов в беседе с «Реальным временем» затруднился комментировать кандидатуру Ганиева, сославшись на то, что слабо его знает:

— Когда я пришел ректором в КАИ, непродолжительное время он еще работал главой Елабужского филиала КАИ на удалении от основного университета, но потом достаточно быстро перешел в филиал КФУ в Набережных Челнах. Как и для любого члена нашего университетского сообщества, мне его самовыдвижение без единой подписи в поддержку кажется странноватым. Но человек имеет такое право. А мы со своей стороны предоставим ему все возможности себя показать в выборной кампании. Пусть проявит себя — посмотрим, чем это закончится.

Алексей Лопатин объясняет замешательство коллег:

— Почему он сделал это именно сейчас, а не в предыдущие избирательные циклы? Хотя я знаю, что такое желание было. По нашему закону о выборах самовыдвижение разрешено. Но такое было впервые, поэтому у коллег возникло некоторое замешательство. Это конкурсная должность, и каждый человек имеет право на такое решение.

«Сейчас или никогда»

Директор института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ, доктор экономических наук Анна Свирина в беседе с корреспондентом «Реального времени» признается, что решение Альберта Гильмутдинова стало неожиданностью и для нее. Так что заседание ученого совета не стало простой формальностью, как думали многие.



— Я уже более 20 лет в КАИ. Учиться сюда я пришла в 1995 году, в 2001 начала здесь работать. И видела достаточно много ректоров. Плюс у меня достаточно большой предпринимательский опыт, — рассказывает Свирина. — В ситуации, сложившейся в результате пандемии COVID-19, многие растерялись. Если мы хотим, чтобы вуз действительно двигался вперед, должна сложиться достаточно динамичная команда, в которую войдут люди, быстро реагирующие на происходящие изменения.

Эксперт рассуждает, что вследствие пандемии из-за ограничительных мероприятий очень большой образовательный рынок для иностранных студентов потеряли американские и европейские вузы.

— И сейчас все эти многочисленные азиатские студенты непонятно, куда перетекут. Если мы отреагируем нормально, то частично они могут отправиться учиться к нам. Потому что российское вузовское технические образование до сих пор котируется, у него хорошая репутация. Поэтому сейчас или никогда, — убеждена Свирина.

«Если ты последний раз был в вузе 9 лет назад — что ты про него можешь знать?»

Анна Свирина считает, что на правильный путь вуз может поставить только человек, работающий в КАИ достаточно давно и знающий сильные стороны всех основных сотрудников. Свирина считает, что самый подходящий кандидат на пост ректора КАИ — нынешний проректор вуза. А вот совместную работу с еще одним кандидатом — Махмутом Ганиевым, характеризует со смешанными чувствами.

— Я сама была директором филиала. Даже когда ты работаешь в филиале, толком не знаешь, что происходит в головном вузе. С кафедр, как мне кажется, видно еще меньше. Если ты последний раз был в вузе 9 лет назад, то что ты про него можешь знать? — задается она резонным вопросом. — У человека, который работает в должности проректора, самое большое представление о том, кто на что способен и как кого можно сконфигурировать. Так что лично я поддерживаю кандидатуру Лопатина.

Свирина констатирует, что времени на раскачку у нового ректора и его команды не будет — и приводит печальный пример с КНИТУ-КХТИ:

— Пример КХТИ показывает, как команда по полтора года «садится», а потом что-то не получается и она меняется на следующую. В любом случае, надо брать кого-то изнутри вуза. Но эффективно и оперативно выстроить работу проблематично при переходе даже из филиалов КАИ или тем более со стороны.

Свирина констатирует, что времени на раскачку у нового ректора и его команды не будет. Фото: kai.ru

Как рассказывает собеседница, Махмута Ганиева она знает со времен собственной трудовой деятельности в Елабужском филиале (Ганиев возглавлял этот филиал КАИ до 2012 года): «Так что слово «вызывает опасения» в отношении его кандидатуры очень хорошо отражает мое к нему отношение. Я имела сомнительное удовольствие поработать с ним».

Комментируя слухи о том, что челнинский автогигант «КАМАЗ» может поддержать кандидатуру Ганиева, Свирина говорит:

— КАМАЗ» у нас уже был (имеется в виду ректорство Николая Абрукова, — прим. ред.). Если бы нам присылали хотя бы авиационщиков, может быть, реакция сотрудников была бы не такая острая. Все же мы в первую очередь авиационный вуз. Наш становой хребет — институт авиации.

При этом наша собеседница положительно оценивает наследие Гильмутдинова (который, на минуточку, пришел из КФУ, но стал в КАИ своим).



Давая совет будущему ректору, наша собеседница резюмирует:

— Базовая задача — повышение эффективности там, где сейчас ее недостаточно. Для этого нужно понимание внутренних процессов. В условиях жесткой конкуренции у нового ректора просто не будет времени на раскачку. Нужно сразу войти в ситуацию и скоростным образом реагировать. Обычно, когда в вузе бывают сложные времена, это бремя ложится на рядовых сотрудников. И непонятно, зачем до этого доводить, когда уже есть хороший задел. Откатываться назад в конкурентной ситуации — очень сомнительная идея... Лучшие ректоры КАИ были КАИстами. Так что хочется попробовать еще раз.

«Специалисты КАИ востребованы не только в Казани, но и Москве»

«Реальное время» поговорило о ситуации со сторонним экспертом: заместитель директора Казанского авиационного завода по конструированию и технологиям Борис Найшулер признается, что решение Альберта Гильмутдинова было для него неожиданным.

— За те годы, который вуз возглавлял Альберт Харисович, очень многое поменялось в лучшую сторону. Он сделал большой рывок в плане подготовки специалистов. Специалисты КАИ востребованы не только в Казани, но и Москве. Многие выпускники работают в центральном конструкторском бюро ПАО «Туполев». То, что было сделано в КАИ за годы ректорства Гильмутдинова, было сделано квалифицированно, грамотно и продуктивно — как для промышленности, так и для университета в целом, — говорит он. — Поэтому лично для меня как для технического специалиста, который отработал по профилю практически всю трудовую жизнь после окончания КАИ, это решение было неожиданностью.

Найшулер отмечает, что по работе знает лишь одного из четырех кандидатов на пост ректора — Лопатина. Собеседник характеризует его с самой лучшей стороны. А вот о других кандидатах сказать он не может ничего — в силу того, что лично ни с одним из них не знаком:

— Может быть, они тоже достойные кандидаты, ничуть не хуже, а, может быть, даже и лучше, чем тот человек, о которым мы с вами говорили ранее...