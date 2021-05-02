В Татарстане нынешние показатели вакцинации от COVID-19 составляют 14% от плана

В Татарстане, по данным на субботу, 1 мая, вакцинацию прошли 255 тыс. человек. Это составляет 14% от плана по вакцинации, заявил президент республики Рустам Минниханов на субботнем совещании в доме правительства РТ.

За день прививку от коронавируса делают порядка 6 тыс. человек. Глава республики указал на необходимость выйти на уровень 8 тыс., а далее — 10 тыс. человек в день.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцинация населения проходит тремя препаратами: «Гам-Ковид Вак» («Спутник V»), «ЭпиВакКорона», «Кови Вак». В республике 297 592 дозы, привито 255 274 человека (86% от поступивших доз), уточнила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, сообщает пресс-служба президента РТ.



Доля вакцинированных людей старше 60 лет в Татарстане составляет только 12% от общего их числа — 102 859 от 822 712 человек.



Татьяна Леухина