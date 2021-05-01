В поселке Осиново рассказали о ситуации с бездомными собаками — видео

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Жители Зеленодольского поселка Осиново, где собаки напали на школьника, утверждают, что регулярно подают заявки на отлов безнадзорных животных. По их словам, стая из 20 особей пропала только после происшествия с ребенком, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



«Работа по отлову собак в Зеленодольском районе проводится в ежедневном режиме. По результатам торгов заключен контракт с компанией «Кот и пес». С начала года отловлено примерно 100 собак», — рассказал начальник отдела по связям с общественностью и СМИ исполкома муниципалитета Расим Хазиев.

В приюте «Кот и пес» заявляют, что «не доезжали до тех краев, где мальчика покусали». Там уже обратили внимание, что многие бродячие псы на самом деле имеют хозяев, которые не дают забрать животное в учреждение.

По словам некоторых жителей села Осиново, на мальчика напала собака, у которой есть владелец. Его соседи неоднократно делали ему замечания из-за того, что он не держит пса на цепи.

Собаки напали на мальчика 29 апреля. У него диагностировали множественные укусы. По версии следствия нападение животных на мальчика стало возможным из-за того, что неустановленные должностные лица исполкома Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии РТ допустили нарушение норм законодательства в мероприятиях по отлову безнадзорных животных



После инцидента возбудили уголовное дело по статьям о халатности и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.



Татьяна Демина