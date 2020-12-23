Штром Александр Леонидович

Общая информация

Родился 11 октября 1960 года в Зеленодольске ТАССР.

Образование

1985 г. — окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева.

Трудовая деятельность

1984-1987 гг. — техник, инженер отдела 14 Казанского приборостроительного конструкторского бюро.

1987-1988 гг. — инженер отдела 110 Казанского научно-исследовательского технического института вычислительной техники.

1988-1990 гг. — электромонтер шестого разряда ЭПУ «Казаньгоргаз».

1990 г. — инженер-электроник в научно-производственном филиале «Парис» СП «Локос-Марвол».

1990-1992 гг. — инженер-электроник МНПП «Кристалл».

1992-1999 гг. — инженер второй категории службы электрохозяйства и связи Казанские тепловые сети РЭУ «Татэнерго».

1999-2003 гг. — заместитель начальника цеха по техническому обслуживанию и ремонту приборов учета предприятия «Энергосбыт» ОАО «Татэнерго».

2003-2004 гг. — заместитель главного инженера по метрологии, учету энергоресурсов и охране окружающей среды ГУП РПО «Таткоммунэнерго».

2004-2006 гг. — начальник производственно-технического отдела ОАО «Татэлектросеть».

2006-2008 гг. — начальник службы ОАО «Сетевая компания».

2008-2010 гг. — заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам.

С июня 2010 г. — первый заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам.

Награды и звания

Заслуженный энергетик РТ (2013 г.).

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани» (2010 г.), благодарственными письмами кабинета министров РТ (2010 г.), Государственного комитета РТ по тарифам (2011 г.), медалью РТ «За доблестный труд» (2015 г.), почетной грамотой Федеральной антимонопольной службы (2018 г.), медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2020 г.).

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