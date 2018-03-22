ООО Птицекомплекс Лаишевский
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Предприятие было основано в 2002 году. Является одним из крупных сельскохозяйственных птицеводческих предприятий в Республике Татарстан. Производит продукцию под маркой «Деревенька». Поголовье кур-несушек ООО «Птицекомплекс Лаишевский» составляет 400 тыс. голов, а производство яйца до 130 млн. штук в год.
Руководитель — Шигапов Эдуард Ильшатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: Лаишевский район, п.25 Октября, ул.Почтовая, д.19
- Телефон: (84378) 3-55-67
- Email: pkl@km.ru
- Сайт: http://www.ko-ko.ru
Дата последнего обновления: 22.03.2018