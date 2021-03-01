В Татарстане прокуратура организовала проверку после пожара на птицефабрике в Лаишевском районе

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

На птицефабрике «Державинская» в поселке Совхоз им. 25 лет Октября Лаишевского района Татарстана произошел пожар. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии. Видео предоставлено надзорным ведомством РТ.

Фото: прокуратура РТ

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану, сообщение о возгорании поступило в 18:54. К моменту прибытия пожарных горели стена и кровля здания. Пожар удалось ликвидировать в 20:36. Площадь горения составила 500 кв. метров.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана сообщили, что по предварительным данным, на пожаре никто не погиб и не пострадал. На место происшествия выехал прокурор Лаишевского района РТ Юрий Марасов.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

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Татьяна Демина