Матвиенко — о Маниже, Тямаев — об Элвине Грее, Онищенко — о масках

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О марте, который не радует

К сожалению, март нас не порадовал, темп снижения заболеваемости замедлился. В феврале по сравнению с январем заболеваемость снизилась на 30%. В марте — только на 25%. И если в феврале еженедельно заболеваемость снижалась на 60 случаев, в марте — только на 20 случаев

Так замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала эпидемическую ситуацию за прошедший месяц. А еще она рассказала, что республиканский общепит совсем расслабился — при последнем вечернем рейде нарушения нашли во всех без исключения проверенных заведениях.



О татарах

Татар меньше не стало, но надо организовать работу во время переписи. Конечно, не все из них знают татарский язык, но мы считаем их своими, хотим приблизить к культуре, религии и языку. Каждый из них должен самоопределиться. Сегодня никому не стыдно называть себя татарином

Об этом говорил президент Татарстана Рустам Минниханов на Всероссийском сходе предпринимателей из татарских сел. Участники съезда много говорили о быте татарских сел в разных регионах страны, но сквозной темой в их выступлениях звучала предстоящая Всероссийская перепись населения, которая должна пройти в сентябре 2021 года.



О конфликте Тямаева и Грея

Я не скандальный артист. Я проработал десять лет, один раз с Гузель Уразовой попал в ловушку и после извинился перед людьми. Мне такой пиар не нужен. Это он скандальный артист. Он обиделся на Татарстан и решил не выступать. И публика решила: Радика не пускают в Татарстан, а Тямаева поэтому — в Башкортостан. Это ложь. Его всегда ждут в Татарстане

Так Фирдус Тямаев разъяснил прессе суть конфликта с коллегой по сцене Элвином Греем. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки. Грей ответил на возмущения татарского артиста подробно: рассказал, что у того не было маршрутного листа, и упомянул, что предлагал помощь, но Тямаев от нее отказался. И даже предложил татарскому певцу встретиться лично на вручении музыкальной премии в Казани, «если он считает себя мужиком».



О наказании за интервью преступников

Полагаю целесообразным ввести уголовную ответственность за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников. Данная норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых

Такое предложение высказала на этой неделе уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Если перевести это с чиновничьего языка на русский, то в сухом остатке мы получим следующее: омбудсмен просит запретить героизировать преступников и распространять информацию, популяризирующую их деяния. С просьбой разработать такой законопроект она обратилась к депутатам Госдумы.



Конечно же, подоплекой для такого заявления стало скандальное интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. В интервью он рассуждал о судьбах своих жертв и даже упомянул, что одной из них ему снова «надо заняться». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку по факту интервью.

Об избавлении от комплексов (первоапрельское)

В Набережных Челнах до сих пор принято ориентироваться по строительным адресам домов и действует двойная адресация, пора распрощаться с этой традицией, избавиться от комплексов

Эти слова, приписанные мэру автограда Наилю Магдееву, оказались первоапрельской шуткой журналистов «Челны-ТВ». Так что пока Челны остаются все-таки «закомплексованными».



О переписи населения

Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности. Жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам. Деление на чужих и своих<...> — не лучший пример для подрастающего поколения. Гражданское самосознание так же, как патриотизм, не даются при рождении, они формируются

Перепись населения обсуждали на этой неделе и на федеральном уровне: так, президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре в ходе переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам.



Об отказе от масок

Никогда. <...> Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 [вирусов] одновременно, так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней?

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко снова отличился яркой цитатой. На этот раз он считает, что России никогда впредь не следует отказываться от масочного режима. Он напомнил, что маски чуть ли не на постоянной основе носят жители Китая, Японии и Южной Кореи. «Чем они лучше нас? Они сохраняют свое здоровье», — подчеркнул депутат.



О поездках в Грузию

В Грузии опасно для российских граждан. Туда просто опасно ездить. Это должны россияне четко понимать

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после инцидента в Грузии, в центре которого оказался известный российский журналист Владимир Познер. 1 апреля представители оппозиционных партий устроили беспорядки в одной из тбилисских гостиниц, где планировал поселиться Владимир Познер. После того как он перебрался в другой отель, фасад гостиницы «обстреляли» куриными яйцами. В итоге журналист, собиравшийся традиционно отметить в столице Грузии свое 87-летие, прервал поездку и вернулся в Россию. Сам же Познер заявил, что участники беспорядков «не стоят внимания».



При этом и Песков, и Познер деликатно умолчали о причине такого поведения тбилисцев. А все дело в том, что журналист высказался об Абхазии: по его мнению, никогда больше эта территория не вернется в состав Грузии.

О голодовке

Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. Я объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить ко мне приглашенного врача. Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами

Оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии в Покрове, в которой он отбывает наказание. Его требование — допустить к нему врача. Ранее Навальный жаловался на боль в ноге и на отсутствие медицинской помощи. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии Алексея Навального и заявили, что окажут содействие в получении уколов диклофенака для снятия болевого синдрома. После заявления Навального ФСИН сообщила, что оппозиционер получает всю необходимую медпомощь.



О песне для «Евровидения»

Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чем это

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню Russian woman, которую представительница от России Манижа Сангин споет на «Евровидении». Она поручила разобраться, каким образом Первый канал провел голосование по выбору песни. Первый канал уже выразил готовность предоставить Совету Федерации подробные данные о ходе процедуры голосования. Напомним, ранее на песню даже жаловались в Следком.



Между тем пользователи соцсетей немедленно подхватили возмущенную тираду Матвиенко. Вот примеры пародийного творчества некоторых комментаторов.

«Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала текст учебника «Биология 10 класс». Также она поручила запросить информацию о процедуре оплодотворения. «Кто не знаком с этой книгой, рекомендую. Это какие-то зиготы диплоидные с двойными наборами хромосом, все порождают друг друга, фаллопиевы трубы, бластоциты и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?».

«Кажется, она так скоро ядерную физику запретит. «Кто не знаком с книгами по этой теме, рекомендую. Это какие-то атомы с фотонами, все делится, дуализм и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?».

И о самом «Евровидении»

Вы знаете, речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, знаете, там разные образы представлены — там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания

Тему «Евровидения» продолжил все тот же Дмитрий Песков — он пояснил, что в Кремле не считают необходимым обращать внимание на то, что певицу Манижу выдвинули от России на этот музыкальный конкурс. Песков обратил внимание на то, что участницу от России на конкурсе выбрали зрители, и этим занимается один из российских телеканалов — Первый канал, поэтому в Кремле не считают возможным «как-то в это вмешиваться».

