Матвиенко — о Маниже, Тямаев — об Элвине Грее, Онищенко — о масках
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О марте, который не радует
Так замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина прокомментировала эпидемическую ситуацию за прошедший месяц. А еще она рассказала, что республиканский общепит совсем расслабился — при последнем вечернем рейде нарушения нашли во всех без исключения проверенных заведениях.
О татарах
Об этом говорил президент Татарстана Рустам Минниханов на Всероссийском сходе предпринимателей из татарских сел. Участники съезда много говорили о быте татарских сел в разных регионах страны, но сквозной темой в их выступлениях звучала предстоящая Всероссийская перепись населения, которая должна пройти в сентябре 2021 года.
О конфликте Тямаева и Грея
Так Фирдус Тямаев разъяснил прессе суть конфликта с коллегой по сцене Элвином Греем. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки. Грей ответил на возмущения татарского артиста подробно: рассказал, что у того не было маршрутного листа, и упомянул, что предлагал помощь, но Тямаев от нее отказался. И даже предложил татарскому певцу встретиться лично на вручении музыкальной премии в Казани, «если он считает себя мужиком».
О наказании за интервью преступников
Такое предложение высказала на этой неделе уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец. Если перевести это с чиновничьего языка на русский, то в сухом остатке мы получим следующее: омбудсмен просит запретить героизировать преступников и распространять информацию, популяризирующую их деяния. С просьбой разработать такой законопроект она обратилась к депутатам Госдумы.
Конечно же, подоплекой для такого заявления стало скандальное интервью Ксении Собчак со «скопинским маньяком» Виктором Моховым. В интервью он рассуждал о судьбах своих жертв и даже упомянул, что одной из них ему снова «надо заняться». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку по факту интервью.
Об избавлении от комплексов (первоапрельское)
Эти слова, приписанные мэру автограда Наилю Магдееву, оказались первоапрельской шуткой журналистов «Челны-ТВ». Так что пока Челны остаются все-таки «закомплексованными».
О переписи населения
Перепись населения обсуждали на этой неделе и на федеральном уровне: так, президент России Владимир Путин поручил Росстату и Генпрокуратуре в ходе переписи жестко пресекать попытки давления и дискриминации по этническим признакам.
Об отказе от масок
Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко снова отличился яркой цитатой. На этот раз он считает, что России никогда впредь не следует отказываться от масочного режима. Он напомнил, что маски чуть ли не на постоянной основе носят жители Китая, Японии и Южной Кореи. «Чем они лучше нас? Они сохраняют свое здоровье», — подчеркнул депутат.
О поездках в Грузию
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после инцидента в Грузии, в центре которого оказался известный российский журналист Владимир Познер. 1 апреля представители оппозиционных партий устроили беспорядки в одной из тбилисских гостиниц, где планировал поселиться Владимир Познер. После того как он перебрался в другой отель, фасад гостиницы «обстреляли» куриными яйцами. В итоге журналист, собиравшийся традиционно отметить в столице Грузии свое 87-летие, прервал поездку и вернулся в Россию. Сам же Познер заявил, что участники беспорядков «не стоят внимания».
При этом и Песков, и Познер деликатно умолчали о причине такого поведения тбилисцев. А все дело в том, что журналист высказался об Абхазии: по его мнению, никогда больше эта территория не вернется в состав Грузии.
О голодовке
Оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в колонии в Покрове, в которой он отбывает наказание. Его требование — допустить к нему врача. Ранее Навальный жаловался на боль в ноге и на отсутствие медицинской помощи. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии Алексея Навального и заявили, что окажут содействие в получении уколов диклофенака для снятия болевого синдрома. После заявления Навального ФСИН сообщила, что оппозиционер получает всю необходимую медпомощь.
О песне для «Евровидения»
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала песню Russian woman, которую представительница от России Манижа Сангин споет на «Евровидении». Она поручила разобраться, каким образом Первый канал провел голосование по выбору песни. Первый канал уже выразил готовность предоставить Совету Федерации подробные данные о ходе процедуры голосования. Напомним, ранее на песню даже жаловались в Следком.
Между тем пользователи соцсетей немедленно подхватили возмущенную тираду Матвиенко. Вот примеры пародийного творчества некоторых комментаторов.
«Спикер Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала текст учебника «Биология 10 класс». Также она поручила запросить информацию о процедуре оплодотворения. «Кто не знаком с этой книгой, рекомендую. Это какие-то зиготы диплоидные с двойными наборами хромосом, все порождают друг друга, фаллопиевы трубы, бластоциты и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?».
«Кажется, она так скоро ядерную физику запретит. «Кто не знаком с книгами по этой теме, рекомендую. Это какие-то атомы с фотонами, все делится, дуализм и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?».
И о самом «Евровидении»
Тему «Евровидения» продолжил все тот же Дмитрий Песков — он пояснил, что в Кремле не считают необходимым обращать внимание на то, что певицу Манижу выдвинули от России на этот музыкальный конкурс. Песков обратил внимание на то, что участницу от России на конкурсе выбрали зрители, и этим занимается один из российских телеканалов — Первый канал, поэтому в Кремле не считают возможным «как-то в это вмешиваться».
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