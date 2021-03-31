Фирдус Тямаев ответил Элвину Грею из Института истории Марджани

И показал переписку с артистом в мессенджере

Фото: Максим Платонов

Татарстанский певец Фирдус Тямаев, чьи концерты были отменены в Башкирии, накануне подробно разъяснил прессе суть конфликта с коллегой по сцене Элвином Греем. Артисты поссорились после того, как у Тямаева сорвалось выступление в башкирском селе Киргиз-Мияки.

«Если я преступник, пусть так и скажет»

О том, что концерта Фирдуса Тямаева в башкирском Киргиз-Мияки не будет, стало за час до его начала. Причина — якобы отключение электричества из-за потопа в подвале. На гневный пост Тямаева в соцсетях по этому поводу не менее эмоционально отреагировал советник главы Башкортостана Элвин Грей.



Радик Юльякшин ответил на возмущения татарского артиста подробно, указав, что у певца не было «маршрутного листа», что тот отказался от его помощи:



«Я сделал вывод, что данный индивид, подстрекаемый определенной группировкой (для компетентных органов могу пофамильно), мутивший воду в Татарстане, стравливая этносы в республике, перебрался в Башкортостан, чтобы баламутить наш народ, настраивая татар против башкир и наоборот», — написал Юльякшин.



Фирдус Тямаев в ответ это замечание предложил обсудить вопрос в прямом эфире, но оппонент позвал на беседу с глазу на глаз на премии TMTV.

— Я десять лет на сцене. А он написал мне такие резкие слова, я не ожидал, — рассказал Фирдус Тямаев, выступив 30 марта на презентации книги «Эпоха татарских князей в Мещере (XV-XVII века)" в Институте истории. — Потому что, когда он приехал в Казань, я его встречал с хлебом-солью, дал ключи, на, мол, живи, проблем нет. Я ведь до него уже пять лет на сцене был. Никогда у нас с ним не было проблем. Ходили, «привет, брат».

Как пояснил Тямаев, целью его активности в интернете в сети было получение ответа от министра культуры Башкортостана Амины Шафиковой, в чем его вина. По мнению певца, он его не получил.

— Но советник Радия Хабирова эфенде Радик Юльякшин выпустил большой пост. Перешел на личности. Очень сильно меня оскорбил. Очень крутые слова написал. Вплел «Единую Россию» про ошибку. Я сам за «Единую Россию». Он ее оскорбил, а ведь и наш президент в «Единой России». Он обвиняет меня, что я ввожу в заблуждение два народа, навожу смуту, мол, организовал группировку, знает, говорит, пофамильно. Ну, пусть выходит в прямой эфир. Говорит фамилии. Если я преступник, пусть так и скажет. Кричал ведь уже в интернете.

Тямаева задело, что Юльякшин отметил, что певец забрался в подвал в селе незаконно: по словам заслуженного артиста республики, его ребята туда спускались, чтобы включить свет, который в пять вечера выключили, заявив, что подвал затопило.

— Меня называли «скандальным артистом». Я не скандальный артист. Я проработал десять лет, один раз с Гузель Уразовой попал в ловушку и после извинился перед людьми. Мне такой пиар не нужен. Это он скандальный артист, — сказал Тямаев, и припомнил историю с концертом в Кукморе, ссору с Салаватом, обвинения Уразовой в краже песни и многое другое, включая отмены всех концертов в Татарстане после вопросов к Юльякшину со стороны Роспотребнадзора:

— Он обиделся на Татарстан и решил не выступать. И публика решила: Радика не пускают в Татарстан, а Тямаева поэтому — в Башкортостан. Это ложь. Его всегда ждут в Татарстане.

Фирдус Тямаев выступи на презентации книги «Эпоха татарских князей в Мещере (XV-XVII века)" в Институте истории. Фото: Максим Платонов

«Если ты такой герой, то расскажи!»

— Что касается маршрутного листа. У нас некоторые по блату через Радика ездили в Башкортостан, — продолжил Тямаев. — Он сам сказал: знаю входы-выходы. Если ты такой герой, то расскажи! Мы выясняли — Хабиров выпускал указ, не пускать артистов из других регионов во время пандемии. Но сейчас-то все открыто! Если этот закон все еще влияет, почему некоторых артистов пускают, а нас нет? Еще говорили, что у нас нет договора. Я ведь езжу везде, в Татарстане, в Башкортостане, в Москве. Мы же не уличные мальчишки, все по закону делаем. Сказали нам — пока не дают маршрутный лист, нет закона, решайте с администрацией, мы все решили, продавали открыто билеты. Это же не цепочки золотые какие-нибудь! Месяцами висели афиши. Все начальники все знали. Билеты продавались — значит, договор был устно заключен. Мы всегда находили общий язык.

Наконец, Тямаев достал телефон и показал переписку с коллегой. 21 марта он попросил решить вопрос с гастролями, Юльякшин запросил график, тот его прислал. После, по словам Тямаева, он пытался дозвониться до артиста, написал пост... Позднее в «Вотсаппе» появился ответ, что Юльякшин в Нефтекамске, потом едет в Дюртюли, потом в Уфу, нужна ли помощь? Не надо.

— Зачем я должен что-то просить по блату? — задал риторический вопрос Тямаев. — Я предложил перед людьми в прямом эфире объясниться. Он начал говорить, что он в аэропорту, давай на премии TMTV переговорим. Я что — сопливый мальчик? «Будь мужиком!». Может, ему себе надо этот вопрос задать, а не человеку, который двух парней заделал?