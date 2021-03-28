Члены ОНК Владимирской области удостоверились: «Навальный ходит самостоятельно»

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области посетили в колонии Алексея Навального. Напомним, недавно появилась информация о том, что у него проблемы со здоровьем и есть жалобы на медобслуживание, поэтому комиссия решила проверить эти сведения и, если нужно, обеспечить медицинскую помощь. О визите сообщается на сайте Общественной палаты РФ.

«Мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенака» для снятия болевого синдрома», — сообщил председатель ОНК Вячеслав Куликов.

Других пожеланий не было, рассказывает Куликов. Навальный, по его словам, ходит самостоятельно. Специалисты ОНК проверили медицинскую карту заключенного и подтвердили, что Навальный сделал заявку на «Диклофенак».



Напомним, Навальный сравнил ИК-2 в Покрове, где он отбывает срок, с концлагерем в 100 км от Москвы.

