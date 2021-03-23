Быстрыкин поручил организовать проверку интервью «скопинского маньяка»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба СК, журналисты и общественники обратили внимание на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины.

Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку, в рамках проверки.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек, которым тогда было 14 и 17 лет, и держал их у себя в подвале. Там он их насиловал и издевался над ними. Одна из девушек за это время родила двоих детей — роды проходили прямо в подвале, их принимала другая девушка. Детей Мохов подбросил в подъезды жилых домов. После ареста в 2004 году и последовавшего за ним приговора Мохов отбыл весь назначенный ему срок заключения в 16 лет и 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Вчера на YouTube вышло интервью Виктора Мохова Ксении Собчак. Он рассуждал в нем о судьбах своих жертв. В частности Мохов отметил, что Елена Самохина, которая трижды рожала от него детей, когда была в подвале, после освобождения не стала матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — заявил он.