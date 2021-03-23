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Быстрыкин поручил организовать проверку интервью «скопинского маньяка»

22:59, 23.03.2021
Быстрыкин поручил организовать проверку интервью «скопинского маньяка»
Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как сообщает пресс-служба СК, журналисты и общественники обратили внимание на возможное приготовление нового преступления со стороны мужчины.

Бастрыкин поручил следователям изучить все высказывания, озвученные в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку, в рамках проверки.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек, которым тогда было 14 и 17 лет, и держал их у себя в подвале. Там он их насиловал и издевался над ними. Одна из девушек за это время родила двоих детей — роды проходили прямо в подвале, их принимала другая девушка. Детей Мохов подбросил в подъезды жилых домов. После ареста в 2004 году и последовавшего за ним приговора Мохов отбыл весь назначенный ему срок заключения в 16 лет и 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Вчера на YouTube вышло интервью Виктора Мохова Ксении Собчак. Он рассуждал в нем о судьбах своих жертв. В частности Мохов отметил, что Елена Самохина, которая трижды рожала от него детей, когда была в подвале, после освобождения не стала матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — заявил он.

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