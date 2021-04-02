Детский омбудсмен Татарстана предложила ввести уголовное наказание за интервью с преступниками

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложили наказывать преступников, которые рассказывают о своих деяниях, а также ввести ответственность в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и других создателей контента, которые популяризируют и героизируют преступления и преступников.

Волынец считает, что под подобное влияние могут попасть дети. С просьбой разработать подобный законопроект она обратилась к руководителю комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александру Хинштейну.

«Полагаю целесообразным ввести уголовную ответственность за использование информации преступниками о своих преступлениях, а также в отношении СМИ, издательств, кинокомпаний и иных субъектов создания контента и распространения информации, популяризирующей и героизирующей преступления и преступников. Данная норма должна работать и в отношении членов семей, друзей, знакомых, соседей преступников, а также иных лиц, выдающих себя за таковых», — цитирует RT текст обращения.

Ранее на YouTube вышло интервью Ксении Собчак с Виктором Моховым, получившим прозвище «скопинский маньяк» . В интервью он рассуждал о судьбах своих жертв. В частности Мохов отметил, что Елена Самохина, которая трижды рожала от него детей, когда была в подвале, после освобождения не стала матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — заявил он. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку интервью.





Ольга Плешкова