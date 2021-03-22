Данила Козловский — пожарный, режиссер, фарцовщик, аквалангист

В Казани представили «Чернобыль» — вторую большую работу петербургского актера

Фото: Ринат Назметдинов

Фильм о героических пожарных Данилы Козловского «Чернобыль» представили за три с лишним недели до выхода в прокат в Казани при участии самого продюсера, режиссера и исполнителя главной роли. На показе побывал корреспондент «Реального времени».

«Когда падали аисты»

Фильм, который носил вначале более поэтичные названия «Когда падали аисты» и «Опасная вода», снимается при поддержке Фонда кино. В прокат он выйдет 15 апреля, почти к 35-летию трагедии на ЧАЭС, а 22 октября его начнут показывать на территории Северной Америки. Фильм должны были показать в конце прошлого года, но премьеру перенесли. На пресс-показ в «Киномакс-IMAX» Козловский прибыл сам, поприветствовал зрителей и назвал Казань особенным для себя городом.

— Мы даем возможность зрителю испытать сильное эмоциональное переживание. Сейчас не так много фильмов делается для большого экрана, где создатели предлагают испытать сильную эмоцию и сопереживать героям, — так объяснил важность картины Козловский.

История фильма для него началась в Ирландии на съемках «Викингов» (в этот момент в зале вскрикнула от восторга одна из фанаток, да так, что Козловский потом полминуты не мог продолжить речь).

На пресс-показ в «Киномакс-IMAX» Козловский прибыл сам, поприветствовал зрителей и назвал Казань особенным для себя городом

— Мне пришел имейл от Александра Роднянского, который является сопродюсером этой картины, он предложил посмотреть текст, — продолжил актер. — Это был некий текст, где была сцена, которая вошла в фильм, когда героиня Оксаны Акиньшиной ложится в постель к облученному и умирающему Алексею. На меня эта сцена произвела колоссальное эмоциональное впечатление, и я решил посмотреть, что есть еще. Я прочитал сценарий, хотя, понятное дело, он требовал доработки, это был сильный, пронзительный, а главное, живой текст.

Также Козловский признался, что у его семьи никаких связей с событиями нет.

Производством «Чернобыля» занималась компания «Нон-Стоп Продакшн», среди достижений которой «Дылда» и «Нелюбовь». Оператором выступила Ксения Середа, ее последняя работа — сериал «Звоните ДиКаприо!». Это вторая режиссерская работа Козловского после «Тренера» (для которого он писал и сценарий). 23 сентября должна выйти картина «Карамора», где действие происходит в альтернативной истории в начале XX века.

В «Чернобыле» условия реальные, но история вымышленная. У сценариста Алексея Казакова портфолио показательное — в нем есть «СуперБобровы», «Самый лучший день», обе части «Горько!» и «Елки 1914». Что же у него получилось?

Производством «Чернобыля» занималась компания «Нон-Стоп Продакшн», среди достижений которой «Дылда» и «Нелюбовь»

«Опасная вода»



Главный герой Алексей Карпушин — пожарный в Припяти. Ему около 30, он модно одевается, гоняет на отечественном автопроме, слушает «Кино». В парикмахерской он встречает Олю (Оксану Акиньшину), бывшую любовь, которую не видел десять лет. После свидания выясняется, что у него есть сын, тоже Леша (Петр Терещенко). Карпушин предлагает им провести день вместе, тут же, видимо, об этом забывает. Зато дарит сыну кинокамеру (меняет на видеомагнитофон, похоже, еще и заработав на разнице). Потом хорошо отмечает перевод в Киев и пьяным заявляется к Ольге, предлагая уехать. Сын, который видит отца второй раз в жизни, резко проникается к нему симпатией. Любовная линия, в которой много неловких пауз, тянется примерно до 40 минуты, а потом начинается Чернобыль — на глазах у мальчика взрывается реактор, не до конца трезвый Алексей мечется среди пожарных возле АЭС…

Фильм невозможно не сравнить с одноименным сериалом канала HBO — когда мы видим сцену тушения пожара, аналогичная картина из американского «Чернобыля» встает перед глазами. Любопытно, что возрастной ценз у картины — 12+ (у сериала — 16+), хотя и там, и там хватает почерневших лиц и военных, которых тошнит от облучения. Там где у HBO вопросы о том, кто виноват, у Козловского — история маленького человека. А кто виноват? Да какая разница, отвечает один из героев. В кадре мелькают советские чиновники, но критикуют их один раз — за то, что телами русских ребят в буквальном плане заткнут дыру. Козловского спросили, почему именно «русских», почему, к примеру, не «украинских», он помолчал, ответил, что для него, 35-летнего, «русские» включают в себя и украинцев, и белорусов, и казахстанцев — всех, кто участвовал в ликвидации.

Фильм невозможно не сравнить с одноименным сериалом канала HBO — когда мы видим сцену тушения пожара, аналогичная картина из американского «Чернобыля» встает перед глазами

Отправить сына в Швейцарию

Рядом в кинозале сидит мальчишка помладше, но его ужасы на экране не смущают — он постоянно спрашивает маму, почему взрослые в фильме ведут себя так неразумно.

А логика в его словах есть. Понятно, что поначалу не все понимают, что находятся в центре катастрофы. Но вот Карпушин бежит прямо к эпицентру взрыва, чтобы спасти товарища. Товарищ при этом напоминает головешку, ну а Карпушину хоть бы хны. Он даже может вести скорую, пока приятелю на ходу делают трахеотомию, так же эффектно, как в «Докторе Хаусе». Везет ему. Кстати, медицину в картине воплощает Равшана Куркова, которая курит, как во французском нуаре, и сообщает малозначительные вещи.

В чем интрига фильма? Надо выпустить воду в реакторе, но дело это сложное. Внезапно Карпушина, у которого после ада в реакторе даже прическа не испортилась, вызывают в штаб, где предлагают участвовать в спецоперации, включающей в себя погружение в горячую воду. Он, надо сказать, не особо горит желанием, несмотря на премии, квартиры в Москве и, говорят, лечение в Швейцарии (кстати, если вбить в гугл «Чернобыль Швейцария», сходу узнаешь, что радиационное облако поплыло после 1986 года и туда). Мотивации у него нет. У военных она есть — приказ. Еще появляется мотивация у героя по имени Валера (Филипп Авдеев): добровольцев нет, а делать дело надо.

Карпушин видит своего сына в тяжелом состоянии и решает, что он может провернуть с начальством сделку — он пойдет сквозь огонь, воду и медные трубы, а в Швейцарию эту пусть отправят младшего Лешу. Начальство быстро соглашается. И Карпушин с Валерой таки выпускают воду. Но, очевидно, ценой жизни…

Справедливости ради, надо сказать, что многих фильм растрогал

Фильм привлекает в начале ностальгией по советскому быту, которая начинается с первых кадров. Огромные сушилки для волос в парикмахерской, песня Calimba De Lunа, брейкданс, агитационные плакаты, кроссовки, прически, духи Opium… Героиня Оксаны Акиньшиной — тот человек, которому хочется сопереживать. У нее хорохорящийся бойфренд, больной сын, она не знает, что с ним, а теперь вместо обычных работников стрижет налысо больных. Даже когда она снимет защитный костюм и ляжет рядом с умирающим — это через силу, но будет понятно. От скрежета счетчика Гейгера дрожат колени. И жалко детей, которые играют на улице, пока пылает пожар...

В случае с Козловским эмоций нет, все больше логика. Не хочу никого спасать, но сына спасти надо. Ок, нырнем в горячую воду. Ну же, Карпушин, покажи нам, что тебе страшно. Или что тебе важна только твоя еще не до конца обретенная семья. Да, это не фильм про то, как советский народ лег костьми из-за ошибок ученых и упорства правительства. Но пусть это будет история чувств, а не смерть в рамках дипломатических игр.

Справедливости ради, надо сказать, что многих фильм растрогал. Даже ведущий Константин Бахмутов рассказал, что его родители пожарные — его отец, к счастью, перевелся из части, которая вся погибла при тушении: «Но я приглашу обязательно родителей в кинотеатр».



1 / 10 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов