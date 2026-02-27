КХЛ перенесла матч «Ак Барс» — «Сочи» на 13 марта

Решение связано с незавершенным матчем между «Сочи» и ЦСКА

Континентальная хоккейная лига сообщила о переносе матча регулярного чемпионата между казанским «Ак Барсом» и «Сочи» с 12 на 13 марта. Решение связано с незавершенным матчем между «Сочи» и ЦСКА: команды доиграют его в Москве 11 марта. Информация об этом появилась на сайте КХЛ.

Напомним, игра «Сочи» — ЦСКА была запланирована на 23 февраля и должна была начаться в 17:00 мск. Однако старт встречи перенесли на 18:15 из‑за авиационной опасности в Сириусе. Хоккеисты вышли на лед и успели провести первый период. После повторного объявления режима атаки БПЛА матч был приостановлен.

Тем временем «Ак Барс» накануне провел гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» и уступил со счетом 2:3. Для команды под руководством Анвара Гатиятулина это поражение по буллитам стало третьим подряд.



Рената Валеева