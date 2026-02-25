Казанские велогонщики отправились на сборы в Адлер

Воспитанники академии Ильнура Закарина готовятся к старту нового соревновательного сезона

Воспитанники казанской академии известного российского велогонщика Ильнура Закарина отправились на зимние сборы в Адлере. Учебно-тренировочная программа рассчитана до 20 марта.

Основной задачей казанских велогонщиков на сборах станет закладка выносливости и повышение функциональных возможностей организма. Команда Закарина рассчитывает плодотворно провести подготовку к новому соревновательному сезону.

предоставлено Академией Ильнура Закарина

— Мы специально используем выезды в Красную Поляну, где высота достигает 800–1000 метров над уровнем моря — это позволяет улучшить кислородный обмен, повысить уровень гемоглобина и заложить прочную физиологическую основу. Параллельно совершенствуем технику: работаем над круговым педалированием, а также тактическими элементами — позиционированием в группе, уходами и командным взаимодействием, — заявил Закарин.

Академия велоспорта Ильнура Закарина функционирует на базе Казанского училища олимпийского резерва с сентября 2025 года. Прославленный велогонщик лично участвует в работе с воспитанниками.

Зульфат Шафигуллин