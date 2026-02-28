Новости спорта

«Рубин» проиграл махачкалинскому «Динамо»

22:05, 28.02.2026

Игра стала дебютной для казанцев под руководством испанского тренера Франка Артиги

Фото: Реальное время

Казанский «Рубин» проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Российской премьер-лиги. Матч в Каспийске завершился со счетом 1:2.

Единственный гол в составе «Рубина» на счету Дардана Шабанхаджая. За «Динамо» отличились Гамид Агаларов и Хазем Мастури, оба мяча были забиты с пенальти.

Игра стала дебютной для «Рубина» под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Напомним, начало матча в Каспийске перенесли на 20:00 из-за снегопада.

Денис Петров

