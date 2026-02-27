На стене бассейна МБУ «СОК» Казань» появился мурал, посвященный водному поло
Мурал, выполненный в динамичной манере, символизирует силу, скорость и командный дух
Спортивный клуб «Синтез» внес свой вклад в украшение города. Новый арт-объект стал данью уважения ватерпольному клубу «КОС-Синтез»
На наружной стене плавательного бассейна МБУ «СОК» Казань» на проспекте Хусаина Ямашева появилось масштабное изображение ватерполиста. Мурал, выполненный в динамичной манере, символизирует силу, скорость и командный дух — качества, которые ценят в водном поло.
— Плавательный бассейн «Казань»(бывший бассейн «Оргсинтез», — прим. ред.) — символ татарстанского водного поло. Здесь в 1974 году зародился ватерпольный клуб «Синтез», который и по сей день одерживает большие победы. Мы хотели увековечить на его стенах образ, который будет вдохновлять новые поколения ватерполистов, — отметил генеральный директор спортивного клуба «Синтез» Максим Осмоловский.
