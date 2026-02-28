Казанский «Рубин» объявил состав на матч с «Динамо» в Каспийске

Игра станет первой для казанцев под руководством испанского тренера Франка Артиги

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на матч с махачкалинским «Динамо» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Каспийске и начнется в 19.30 по московскому времени.

Игра станет дебютной для «Рубина» под руководством испанского тренера Франка Артиги. Также новый рулевой будет у «Динамо», где Вадим Евсеев сменил Хасанби Биджиева.



Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Арройо, Вуячич, Тесленко, Мальдонадо — Йочич, Апшацев, Шабанхаджай, Ходжа — Сиве.

Для защитника казанцев Дениля Мальдонадо матч станет дебютным за «Рубин».

Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.30 по мск.

«Рубин» после 18 сыгранных туров занимает седьмое место в таблице РПЛ, «Динамо» идет на 13-й строчке чемпионата.

Зульфат Шафигуллин