Татарстанский лыжник Сергей Ардашев одержал победу на чемпионате России

На чемпионате России в Южно-Сахалинске он опередил Митрошина на 0,1 секунды

Фото: Артем Дергунов

На чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске прошел скиатлон на 20 км. Победителем стал Сергей Ардашев с результатом 47 минут 29,9 секунды.

Второе место занял Егор Митрошин, уступивший 0,1 секунды. Третьим финишировал Андрей Кузнецов (+0,3 секунды). Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял пятое место, отстав от победителя на 0,5 секунды.

Ранее «Реальное время» писало, что татарстанские лыжники заняли первые три места в стартовой гонке чемпионата России.

Ариана Ранцева