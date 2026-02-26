Бывший судья из Казани Игорь Захаров и еще восемь арбитров оказались под следствием

МВД расследует дело о возможном влиянии на результаты спортивных соревнований в российском футболе

Следственный департамент МВД расследует уголовное дело о возможном влиянии на результаты спортивных соревнований в российском футболе. Под следствием оказались девять арбитров, в том числе бывший футбольный судья из Казани Игорь Захаров, сообщает РБК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Подозреваемыми проходят арбитры РПЛ Егор Егоров, Иван Сараев и Владислав Целовальников, а также судьи Первой лиги Юрий Карпов, Максим Перезва, Герман Коваленко, Кирилл Силантьев и Олег Соколов. Следствие полагает, что подозреваемые могли получать вознаграждение за принятие нужных решений на поле. Максимальное наказание по статье предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Расследование ведется в рамках уголовного дела в отношении руководства футбольного клуба «Торпедо». Захаров в период с 2024 по 2025 год судил три матча с участием московского клуба. В двух играх футболисты «Торпедо» одержали победу: над «Аланией» 2 ноября 2024 года и над «Нефтехимиком» 15 марта 2025 года. В третьей встрече, против команды «Чайка» 12 апреля 2025 года, столичный клуб потерпел поражение.

На фоне расследования Российский футбольный союз (РФС) планирует обновить списки арбитров на сезон 2025/26 годов. Судьи, фигурирующие в уголовном деле, включая Игоря Захарова, не будут допущены к обслуживанию матчей до завершения следствия.

Ранее в сети распространилось видео с участием Захарова. Тогда судья задел пешехода своим автомобилем BMW X6, позже нанес несколько ударов и уехал с места происшествия. Позднее выяснилось, что на машине арбитра числились сотни неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. После инцидента РФС приостановил назначения Захарова на матчи Первой лиги до прояснения ситуации.

Конфликт с пешеходом впоследствии был урегулирован мирным путем. Стороны заключили мировое соглашение, согласно которому компенсация была направлена на благотворительные цели.



Рената Валеева