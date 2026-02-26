Татарстанский боксер одержал победу на международных соревнованиях в Приморье

В финале спортсмен из категории до 67 кг одержал победу над боксером Оскаром Устюжаниным техническим нокаутом

Фото: предоставлено пресс-службой турнира

Боксер из Татарстана Владимир Ямков во второй раз стал победителем международного турнира памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, который проходил в Комсомольске-на-Амуре.

В соревнованиях участвовали 130 спортсменов 17—18 лет из 10 стран, в том числе из Германии, Катара и Казахстана. Представитель российской сборной Ямков, выступавший в категории до 67 кг, одержал победу в финале над местным боксером Оскаром Устюжаниным техническим нокаутом.

предоставлено пресс-службой турнира

На пути к золоту спортсмен одержал победы над сильными соперниками, включая первого номера сборной России и победителя Кубка Никифорова-Денисова Мухаммеда Али Сефербекова, представителя Казахстана Сармата Уразаева и мастера спорта международного класса из Узбекистана Комранбека Хамдамова.

Ранее россияне завоевали 7 золотых медалей чемпионата мира по боксу в ОАЭ из 13.

Наталья Жирнова