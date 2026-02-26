Татарстанский боксер одержал победу на международных соревнованиях в Приморье
В финале спортсмен из категории до 67 кг одержал победу над боксером Оскаром Устюжаниным техническим нокаутом
Боксер из Татарстана Владимир Ямков во второй раз стал победителем международного турнира памяти воинов, погибших при исполнении воинского долга, который проходил в Комсомольске-на-Амуре.
В соревнованиях участвовали 130 спортсменов 17—18 лет из 10 стран, в том числе из Германии, Катара и Казахстана. Представитель российской сборной Ямков, выступавший в категории до 67 кг, одержал победу в финале над местным боксером Оскаром Устюжаниным техническим нокаутом.
На пути к золоту спортсмен одержал победы над сильными соперниками, включая первого номера сборной России и победителя Кубка Никифорова-Денисова Мухаммеда Али Сефербекова, представителя Казахстана Сармата Уразаева и мастера спорта международного класса из Узбекистана Комранбека Хамдамова.
Ранее россияне завоевали 7 золотых медалей чемпионата мира по боксу в ОАЭ из 13.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».